عربي
https://sputnikarabic.ae/20230225/زيلينسكي-يعلق-على-الحزمة-العاشرة-من-العقوبات-الأوروبية-ضد-موسكو-1074003630.html
زيلينسكي يعلق على الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو
زيلينسكي يعلق على الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عدم رضاه عن الحزمة العاشرة من العقوبات المناهضة لروسيا التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنها... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T20:33+0000
2023-02-25T20:33+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg
وكتب زيلينسكي على صفحته الخاصة في "تلغرام": "نتوقع اتخاذ خطوات حاسمة ضد روساتوم والصناعة النووية الروسية، مما يزيد الضغط على الجيش الروسي والقطاع المصرفي".وأضاف زيلينسكي بالقول إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط أكثر على روسيا.ووافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، فضلاً عن عقوبات فردية. تنطبق العقوبات الشخصية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا حاليًا على أكثر من 1400 فرد وأكثر من 170 منظمة.وكانت فشلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة في إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات، وكان من ذلك رفض بولندا، أمس الجمعة، استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بالتفصيل-بعض-الكيانات-والشخصيات-الروسية-التي-دخلت-قائمة-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-1074001093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_187:0:2367:1635_1920x0_80_0_0_2a91a2f997efe1f68216c284a512ec84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

زيلينسكي يعلق على الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو

20:33 GMT 25.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عدم رضاه عن الحزمة العاشرة من العقوبات المناهضة لروسيا التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنها ضعيفة للغاية.
وكتب زيلينسكي على صفحته الخاصة في "تلغرام": "نتوقع اتخاذ خطوات حاسمة ضد روساتوم والصناعة النووية الروسية، مما يزيد الضغط على الجيش الروسي والقطاع المصرفي".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
بالتفصيل... بعض الكيانات والشخصيات الروسية التي دخلت قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة
19:48 GMT
وأضاف زيلينسكي بالقول إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط أكثر على روسيا.
ووافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، فضلاً عن عقوبات فردية. تنطبق العقوبات الشخصية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا حاليًا على أكثر من 1400 فرد وأكثر من 170 منظمة.
وكانت فشلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة في إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات، وكان من ذلك رفض بولندا، أمس الجمعة، استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:46 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала