https://sputnikarabic.ae/20230225/زيلينسكي-يعلق-على-الحزمة-العاشرة-من-العقوبات-الأوروبية-ضد-موسكو-1074003630.html
زيلينسكي يعلق على الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو
زيلينسكي يعلق على الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عدم رضاه عن الحزمة العاشرة من العقوبات المناهضة لروسيا التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنها... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T20:33+0000
2023-02-25T20:33+0000
2023-02-25T20:33+0000
العالم
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وكتب زيلينسكي على صفحته الخاصة في "تلغرام": "نتوقع اتخاذ خطوات حاسمة ضد روساتوم والصناعة النووية الروسية، مما يزيد الضغط على الجيش الروسي والقطاع المصرفي".وأضاف زيلينسكي بالقول إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط أكثر على روسيا.ووافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، فضلاً عن عقوبات فردية. تنطبق العقوبات الشخصية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا حاليًا على أكثر من 1400 فرد وأكثر من 170 منظمة.وكانت فشلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة في إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات، وكان من ذلك رفض بولندا، أمس الجمعة، استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بالتفصيل-بعض-الكيانات-والشخصيات-الروسية-التي-دخلت-قائمة-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-1074001093.html
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العالم
زيلينسكي يعلق على الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عدم رضاه عن الحزمة العاشرة من العقوبات المناهضة لروسيا التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنها ضعيفة للغاية.
وكتب زيلينسكي على صفحته الخاصة في "تلغرام": "نتوقع اتخاذ خطوات حاسمة ضد روساتوم والصناعة النووية الروسية، مما يزيد الضغط على الجيش الروسي والقطاع المصرفي".
وأضاف زيلينسكي بالقول إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط أكثر على روسيا.
ووافق
الاتحاد الأوروبي حتى الآن على عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، فضلاً عن عقوبات فردية. تنطبق العقوبات الشخصية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا حاليًا على أكثر من 1400 فرد وأكثر من 170 منظمة.
وكانت فشلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة في إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات، وكان من ذلك رفض بولندا، أمس الجمعة، استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.