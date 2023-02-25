https://sputnikarabic.ae/20230225/ظهور-مفاجئ-لحفرة-عملاقة-في-تركيا-فيديو-1073978498.html
ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة في تركيا... فيديو
ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة في تركيا... فيديو
شهدت مدينة قونية التركية ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة تحديدا في منطقة الرشادية، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال العنيف الذي شهدته البلاد مؤخرا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T06:41+0000
2023-02-25T06:41+0000
2023-02-25T06:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
زلزال
منوعات
مصر
لبنان
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103677/56/1036775690_0:31:1000:594_1920x0_80_0_0_a03cc1c54de149b86f5107f746e2098b.jpg
أفادت وكالة "الأناضول" التي نشرت فيديو وثق ظهور الحفرة أمس الجمعة، بأن مساحة الحفرة تبلغ 1400 متر مربع بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا.من جانبه، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك: "راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبين الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط".وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
مصر
لبنان
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103677/56/1036775690_84:0:917:625_1920x0_80_0_0_9edd47f0bed6b7979d62dc5db5ba6122.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, منوعات, مصر, لبنان, العراق
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, منوعات, مصر, لبنان, العراق
ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة في تركيا... فيديو
06:41 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
شهدت مدينة قونية التركية ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة تحديدا في منطقة الرشادية، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال العنيف الذي شهدته البلاد مؤخرا.
أفادت وكالة "الأناضول" التي نشرت فيديو وثق ظهور الحفرة أمس الجمعة، بأن مساحة الحفرة تبلغ 1400 متر مربع بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا.
من جانبه، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك: "راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبين الزلزال الكبير
الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط".
وأعلن وزير الداخلية التركي
سليمان صويلو، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.