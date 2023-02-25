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https://sputnikarabic.ae/20230225/ظهور-مفاجئ-لحفرة-عملاقة-في-تركيا-فيديو-1073978498.html
ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة في تركيا... فيديو
ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة في تركيا... فيديو
شهدت مدينة قونية التركية ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة تحديدا في منطقة الرشادية، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال العنيف الذي شهدته البلاد مؤخرا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T06:41+0000
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أفادت وكالة "الأناضول" التي نشرت فيديو وثق ظهور الحفرة أمس الجمعة، بأن مساحة الحفرة تبلغ 1400 متر مربع بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا.من جانبه، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك: "راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبين الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط".وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, منوعات, مصر, لبنان, العراق
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, منوعات, مصر, لبنان, العراق

ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة في تركيا... فيديو

06:41 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 25.02.2023)
© NASA . JPL-Caltech/Univ. of Arizonaحفرة عملاقة
حفرة عملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© NASA . JPL-Caltech/Univ. of Arizona
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شهدت مدينة قونية التركية ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة تحديدا في منطقة الرشادية، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال العنيف الذي شهدته البلاد مؤخرا.
أفادت وكالة "الأناضول" التي نشرت فيديو وثق ظهور الحفرة أمس الجمعة، بأن مساحة الحفرة تبلغ 1400 متر مربع بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا.
من جانبه، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك: "راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبين الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط".
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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