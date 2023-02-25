https://sputnikarabic.ae/20230225/فلسطين-حرة-نشطاء-يغادرون-حلقة-نقاش-بحضور-السفيرة-الإسرائيلية-لدى-لندن-فيديو-1073993842.html

"فلسطين حرة".. نشطاء يغادرون حلقة نقاش بحضور السفيرة الإسرائيلية لدى لندن... فيديو

"فلسطين حرة".. نشطاء يغادرون حلقة نقاش بحضور السفيرة الإسرائيلية لدى لندن... فيديو

وجدت السفيرة الإسرائيلية لدى لندن، تسيبي حوتوفلي، نفسها في موقف محرج بعد ترديد هتافات "فلسطين حرة" من قبل ناشطين قبل مغادرتهم قاعة كانت تتواجد فيها للمشاركة في... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T14:28+0000

2023-02-25T14:28+0000

2023-02-25T14:36+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

بريطانيا

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/42/1013474242_0:0:4663:2623_1920x0_80_0_0_e8a4fc0e0055604349aff735f5b618b8.jpg

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت: "هتف نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، خلال حلقة نقاشية حول اتفاقيات إبراهيم عقدت أمس (الجمعة) في جامعة أكسفورد بمشاركة سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة "فلسطين حرة" أثناء مغادرتهم القاعة احتجاجا".إضافة إلى ذلك، خرجت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خارج القاعة شارك فيها، بحسب المنظمين، نحو 150 شخصا.كما شارك في الجلسة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.ووقعت إسرائيل اتفاقات سلام مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أواخر عام 2020 عرفت إعلاميا باسم "اتفاقيات إبراهيم".وبين الحين والآخر، يتعرض دبلوماسيون ومسؤولون إسرائيليون لمواقف محرجة في دول أوروبية على خلفية نشاط حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس".وفي 11 فبراير/شباط الجاري، تمكن الأمن الإسباني من تهريب سفيرة إسرائيل في مدريد روديكا راديان جوردون، بعد أن اقتحم عشرات النشطاء المؤيدون لفلسطين محاضرتها في إحدى الجامعات بمناسبة ذكرى اتفاقات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993.وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) "هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، وفق تعريف الحركة لنفسها على موقعها الإلكتروني.

https://sputnikarabic.ae/20230211/هروب-سفيرة-إسرائيل-في-إسبانيا-بعد-اقتحام-عشرات-المؤيدين-لفلسطين-محاضرة-لها-فيديو-1073385263.html

إسرائيل

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم