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https://sputnikarabic.ae/20230225/فوائد-لا-تصدق-لخلط-العسل-والملح-1073978852.html
فوائد لا تصدق لخلط العسل والملح
فوائد لا تصدق لخلط العسل والملح
العسل جزء لا يتجزأ من العديد من المأكولات حول العالم. تضاف هذه المادة الذهبية كل صباح إلى الفطور أو تستخدم كحلوى، كما تساعد على حماية الجسم من الأمراض... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T07:00+0000
2023-02-25T07:05+0000
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فالعسل غني بفيتامينات ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، منتج معجزة يشفي البشرة ويحسن مظهرها. إذا قمت بوضع العسل على وجهك وتركته لمدة 15 دقيقة، ستبدو بشرتك ناعمة وصحية ومشرقة.كما أنه مفيد أيضًا للقشرة والحكة، حيث يمنع منتج النحل تساقط الشعر ويعزز استعادة الشعر. وبالتالي، فإن العسل يجعل من الممكن التخلص من كل من القشرة والصلع.بالإضافة إلى أن العسل يخفف التهاب الحلق ويساعد في علاج السعال، كونه علاج ممتاز للتخلص من أمراض الشتاء. هذا المنتج يهيئ الجسم لفصل الشتاء، وعند استخدامه بطريقة متوازنة يعالج السرطان، حسبما ذكرت صحيفة "إنسون خبر" التركية.العسل مثل المحارب القوي، الذي يقي من السرطان ويتخلص من الأورام، ولكن عند مزجه مع الملح، تتضاعف فوائده مرتين.يعتبر الشعور بالتعب عند الاستيقاظ علامة على عدم كفاية نوم الجسم. في هذه الحالة، يوصي الخبراء بتناول ملعقة صغيرة من خليط العسل والملح بعد العشاء.بفضل هذا المزيج، سيصبح الأرق والتعب شيئًا من الماضي. كل ما تحتاجه هو ملعقة عسل وملح بعد وجبة العشاء!بالإضافة إلى أن هذا المزيج يعتبر كابوسًا حقيقيًا للفيروسات.. فبتقليصه لنشاط الفيروسات والبكتيريا في الجسم يزيد من مقاومة الجهاز المناعي للأمراض.يعتبر ملح الهيمالايا الخام والعسل الطبيعي ترسانة قوية من الفيتامينات. تمنع هذه الأطعمة تراكم السموم. وعن طريق زيادة نشاط الدماغ، فإنها تمنع المشاكل الصحية مثل التعب والضعف والاكتئاب والتوتر.
https://sputnikarabic.ae/20220430/آثار-جانبية-مفاجئة-لتناول-العسل-حسب-خبراء-التغذية-1061766275.html
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الصحة
الصحة

فوائد لا تصدق لخلط العسل والملح

07:00 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 07:05 GMT 25.02.2023)
© Photo / Pixabay/ ExplorerBobعسل
عسل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Photo / Pixabay/ ExplorerBob
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العسل جزء لا يتجزأ من العديد من المأكولات حول العالم. تضاف هذه المادة الذهبية كل صباح إلى الفطور أو تستخدم كحلوى، كما تساعد على حماية الجسم من الأمراض المختلفة.
فالعسل غني بفيتامينات ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، منتج معجزة يشفي البشرة ويحسن مظهرها. إذا قمت بوضع العسل على وجهك وتركته لمدة 15 دقيقة، ستبدو بشرتك ناعمة وصحية ومشرقة.
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كما أنه مفيد أيضًا للقشرة والحكة، حيث يمنع منتج النحل تساقط الشعر ويعزز استعادة الشعر. وبالتالي، فإن العسل يجعل من الممكن التخلص من كل من القشرة والصلع.
بالإضافة إلى أن العسل يخفف التهاب الحلق ويساعد في علاج السعال، كونه علاج ممتاز للتخلص من أمراض الشتاء. هذا المنتج يهيئ الجسم لفصل الشتاء، وعند استخدامه بطريقة متوازنة يعالج السرطان، حسبما ذكرت صحيفة "إنسون خبر" التركية.
العسل مثل المحارب القوي، الذي يقي من السرطان ويتخلص من الأورام، ولكن عند مزجه مع الملح، تتضاعف فوائده مرتين.
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يعتبر الشعور بالتعب عند الاستيقاظ علامة على عدم كفاية نوم الجسم. في هذه الحالة، يوصي الخبراء بتناول ملعقة صغيرة من خليط العسل والملح بعد العشاء.
بفضل هذا المزيج، سيصبح الأرق والتعب شيئًا من الماضي. كل ما تحتاجه هو ملعقة عسل وملح بعد وجبة العشاء!
بالإضافة إلى أن هذا المزيج يعتبر كابوسًا حقيقيًا للفيروسات.. فبتقليصه لنشاط الفيروسات والبكتيريا في الجسم يزيد من مقاومة الجهاز المناعي للأمراض.
يعتبر ملح الهيمالايا الخام والعسل الطبيعي ترسانة قوية من الفيتامينات. تمنع هذه الأطعمة تراكم السموم. وعن طريق زيادة نشاط الدماغ، فإنها تمنع المشاكل الصحية مثل التعب والضعف والاكتئاب والتوتر.
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