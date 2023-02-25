https://sputnikarabic.ae/20230225/قائد-الحرس-الثوري-إيران-تحارب-العدو-على-أطراف-البحرين-المتوسط-والأحمر-1073984568.html

قائد الحرس الثوري: إيران تحارب العدو على أطراف البحرين المتوسط والأحمر

قائد الحرس الثوري: إيران تحارب العدو على أطراف البحرين المتوسط والأحمر

صرح قائد الحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن "قوتنا الردعية والدفاعية اليوم ليست على أساس معادلات توازن القوى بل على أساس معادلة... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T10:29+0000

2023-02-25T10:29+0000

2023-02-25T10:34+0000

إيران

أخبار إيران

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

الحرس الثوري الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/14/1046590238_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_87069d9c2a9fc6b6e6d05538b9ae109c.jpg

وقال سلامي، في كلمة له، إن "شعاع قدرتنا منطلقهُ إيران، لكن نقطة تأثيره هي كل نقطة نحددها نحن"، مضيفا "اليوم لا يمكن أن ندافع عن أمننا القومي ونحن نقف على حدودنا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد أن "إيران وسعت جبهتها وجزأت عدوها"، متابعا: "كنا نحارب سابقاً على ضفة شط العرب ونهر كارون لكن اليوم نحارب على أطراف البحر المتوسط والبحر الأحمر".وكانت إيران قد أعلنت عن إنتاجها صاروخا فرط صوتي، يستطيع استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم.ووفق تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد قوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده أصبحت قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم، قائلا: "الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط، في مرمى صواريخنا".ولفت زاده إلى أن "عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا"، ملمحا إلى أن "أهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو".يشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن أنها أتمت وللمرة الأولى صناعة صاروخ باليستي فرط صوتي قادر على المناورة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي أعلنت أنها طورت هذه التكنولوجيا.

https://sputnikarabic.ae/20230223/قائد-الحرس-الثوري-اليوم-أوروبا-دخلت-رسميا-في-حرب-معنا-1073917602.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, الحرس الثوري الإيراني