https://sputnikarabic.ae/20230225/قائد-الحرس-الثوري-إيران-تحارب-العدو-على-أطراف-البحرين-المتوسط-والأحمر-1073984568.html
قائد الحرس الثوري: إيران تحارب العدو على أطراف البحرين المتوسط والأحمر
قائد الحرس الثوري: إيران تحارب العدو على أطراف البحرين المتوسط والأحمر
صرح قائد الحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن "قوتنا الردعية والدفاعية اليوم ليست على أساس معادلات توازن القوى بل على أساس معادلة... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
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الحرس الثوري الإيراني
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وقال سلامي، في كلمة له، إن "شعاع قدرتنا منطلقهُ إيران، لكن نقطة تأثيره هي كل نقطة نحددها نحن"، مضيفا "اليوم لا يمكن أن ندافع عن أمننا القومي ونحن نقف على حدودنا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد أن "إيران وسعت جبهتها وجزأت عدوها"، متابعا: "كنا نحارب سابقاً على ضفة شط العرب ونهر كارون لكن اليوم نحارب على أطراف البحر المتوسط والبحر الأحمر".وكانت إيران قد أعلنت عن إنتاجها صاروخا فرط صوتي، يستطيع استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم.ووفق تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد قوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده أصبحت قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم، قائلا: "الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط، في مرمى صواريخنا".ولفت زاده إلى أن "عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا"، ملمحا إلى أن "أهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو".يشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن أنها أتمت وللمرة الأولى صناعة صاروخ باليستي فرط صوتي قادر على المناورة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي أعلنت أنها طورت هذه التكنولوجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230223/قائد-الحرس-الثوري-اليوم-أوروبا-دخلت-رسميا-في-حرب-معنا-1073917602.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, الحرس الثوري الإيراني
قائد الحرس الثوري: إيران تحارب العدو على أطراف البحرين المتوسط والأحمر
10:29 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
صرح قائد الحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن "قوتنا الردعية والدفاعية اليوم ليست على أساس معادلات توازن القوى بل على أساس معادلة التأثير".
وقال سلامي، في كلمة له، إن "شعاع قدرتنا منطلقهُ إيران، لكن نقطة تأثيره هي كل نقطة نحددها نحن"، مضيفا "اليوم لا يمكن أن ندافع عن أمننا القومي ونحن نقف على حدودنا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد أن "إيران وسعت جبهتها وجزأت عدوها"، متابعا: "كنا نحارب سابقاً على ضفة شط العرب ونهر كارون لكن اليوم نحارب على أطراف البحر المتوسط والبحر الأحمر".
وكانت إيران قد أعلنت عن إنتاجها صاروخا فرط صوتي
، يستطيع استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم.
ووفق تصريحات نقلتها وكالة
"تسنيم" الإيرانية، قال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد قوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده أصبحت قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية على بعد يقارب الـ2000 كلم، قائلا: "الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط، في مرمى صواريخنا".
ولفت زاده إلى أن "عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين
الذين عليهم أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا"، ملمحا إلى أن "أهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو".
يشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن أنها أتمت وللمرة الأولى صناعة صاروخ باليستي فرط صوتي قادر على المناورة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي أعلنت أنها طورت هذه التكنولوجيا.