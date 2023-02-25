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https://sputnikarabic.ae/20230225/كندا-ترسل-أربع-دبابات-أخرى-إلى-أوكرانيا-1073980872.html
كندا ترسل أربع دبابات أخرى إلى أوكرانيا
كندا ترسل أربع دبابات أخرى إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الجمعة الماضي، أن كندا ستتبرع بأربع دبابات إضافية من طراز "ليوبارد 2" لدعم أوكرانيا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:05+0000
2023-02-25T08:09+0000
العالم
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وقال ترودو إن كندا ستتبرع أيضًا بمركبة إنقاذ مصفحة وأكثر من 5 آلاف طلقة، كما ستفرض عقوبات جديدة على ما يقرب من 200 فرد وكيان آخر، بما يشمل أعضاء في مجلس النواب الروسي ووزراء. ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي عن مساهمة بأكثر من 32 مليون دولار كندي (25.6 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا لإزالة الألغام وبذل الجهود الأخرى اللازمة لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ومكافحة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وفي الشهر الماضي، أفادت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن البلاد سترسل أربع دبابات إلى أوكرانيا. يذكر أن القوات المسلحة الكندية لديها حاليا 82 دبابة ألمانية الصنع من نوع "ليوبارد2 " ومنذ فبراير/ شباط 2022، خصصت كندا أكثر من 5 مليارات دولار كندي (4 مليارات دولار أمريكي) لتقديم دعم متعدد الأوجه لأوكرانيا. ووفقا لاستطلاع رأي جديد أجرته شركة ((إبسوس))، وافق 48 بالمائة من الكنديين على أن كندا لا تستطيع تحمل تقديم الدعم المالي لأوكرانيا. وفي ضوء ذلك، قال داريل بريكر، الرئيس التنفيذي لشركة ((إبسوس))، إنه من المرجح أن يبدأ اهتمام الكنديين بالصراع ودعم أوكرانيا في التضاؤل مع استمرار الحرب، مضيفا أنه من الواضح أن اهتمام الكنديين يتوجه إلى داخل البلاد بشكل أكبر مع مواجهتهم صعوبات اقتصادية متزايدة.
https://sputnikarabic.ae/20230224/كندا-تعلن-دعم-أوكرانيا-بمساعدات-إضافية-بقيمة-32-مليون-دولار-1073962851.html
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العالم
العالم

كندا ترسل أربع دبابات أخرى إلى أوكرانيا

08:05 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 08:09 GMT 25.02.2023)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الجمعة الماضي، أن كندا ستتبرع بأربع دبابات إضافية من طراز "ليوبارد 2" لدعم أوكرانيا.
وقال ترودو إن كندا ستتبرع أيضًا بمركبة إنقاذ مصفحة وأكثر من 5 آلاف طلقة، كما ستفرض عقوبات جديدة على ما يقرب من 200 فرد وكيان آخر، بما يشمل أعضاء في مجلس النواب الروسي ووزراء.
ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي عن مساهمة بأكثر من 32 مليون دولار كندي (25.6 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا لإزالة الألغام وبذل الجهود الأخرى اللازمة لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ومكافحة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وفي الشهر الماضي، أفادت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن البلاد سترسل أربع دبابات إلى أوكرانيا.
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
كندا تعلن دعم أوكرانيا بمساعدات إضافية بقيمة 32 مليون دولار
أمس, 12:47 GMT
يذكر أن القوات المسلحة الكندية لديها حاليا 82 دبابة ألمانية الصنع من نوع "ليوبارد2 " ومنذ فبراير/ شباط 2022، خصصت كندا أكثر من 5 مليارات دولار كندي (4 مليارات دولار أمريكي) لتقديم دعم متعدد الأوجه لأوكرانيا.
ووفقا لاستطلاع رأي جديد أجرته شركة ((إبسوس))، وافق 48 بالمائة من الكنديين على أن كندا لا تستطيع تحمل تقديم الدعم المالي لأوكرانيا.
وفي ضوء ذلك، قال داريل بريكر، الرئيس التنفيذي لشركة ((إبسوس))، إنه من المرجح أن يبدأ اهتمام الكنديين بالصراع ودعم أوكرانيا في التضاؤل مع استمرار الحرب، مضيفا أنه من الواضح أن اهتمام الكنديين يتوجه إلى داخل البلاد بشكل أكبر مع مواجهتهم صعوبات اقتصادية متزايدة.
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