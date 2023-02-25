https://sputnikarabic.ae/20230225/مقتل-إسرائيلي-على-يد-فيل-داخل-متنزه-في-نيبال-1073995818.html

مقتل إسرائيلي على يد "فيل" داخل متنزه في نيبال

مقتل إسرائيلي على يد "فيل" داخل متنزه في نيبال

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، مقتل مواطن إسرائيلي إثر تعرضه لهجوم "فيل" في متنزه ملكي في دولة نيبال. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T15:16+0000

2023-02-25T15:16+0000

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مجتمع

إسرائيل

فيل

نيبال

بن غوريون

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، أن الشاب الإسرائيلي صموئيل بويكانير، قد قتل على يد فيل في نيبال عندما تعرض لهجوم وحشي من قبل الفيل من الخلف حينما توقف لالتقاط الصور.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن بويكانير البالغ من العمر 30 عامًا من بلدة أور عكيفا، قد لقي مصرعه في حادث مأساوي، أمس الجمعة، بعد أن هاجمه فيل داخل منتزه "شيتوان" الملكي الوطني في نيبال.وأشارت إلى أن الشاب صموئيل بويكانير، يركب دراجة على بعد 600 متر من مدخل المنتزه عندما تعرض لهجوم وحشي من قبل الفيل من الخلف في الوقت الذي توقف لالتقاط الصور، لافتة إلى أن صموئيل وصل إلى نيبال للتطوع في مستشفى محلي كجزء من وفد من جامعة بن غوريون الإسرائيلية.وأوضحت القناة أن دانا فيشر القنصل الإسرائيلي في سفارة كاتماندو وإدارة وزارة الخارجية للإسرائيليين في الخارج، يتعاملون مع مقتل الشاب الإسرائيلي وهم على اتصال بعائلته للمساعدة في ترتيب نقل الجثة في إسرائيل. كما تم فتح تحقيق.

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إسرائيل, فيل, نيبال, بن غوريون