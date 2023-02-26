https://sputnikarabic.ae/20230226/آلاف-المتظاهرين-في-باريس-ضد-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074043637.html

آلاف المتظاهرين في باريس ضد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

آلاف المتظاهرين في باريس ضد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

خرج آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على إرسال شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا، حيث نظموا مسيرة سلمية هي الثانية من نوعها في... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T19:04+0000

2023-02-26T19:04+0000

2023-02-26T19:04+0000

أخبار العالم الآن

العالم

أخبار فرنسا

أخبار أوكرانيا

الناتو

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061832200_0:172:2909:1808_1920x0_80_0_0_56c837da25038d71d51942ac680bb293.jpg

سبوتنيك. وقال منظمو المسيرة من حزب "باتريوتس" إن الاحتجاجات خرجت أيضا في عشرات الأماكن الأخرى في جميع أنحاء فرنسا، وحمل المتظاهرون أعلاما وطنية ولافتات كتب عليها "من أجل السلام" و "لا للحرب العالمية الثالثة" و "لنخرج من الناتو".وأضاف فيليبوت إن تبني الاتحاد الأوروبي عشر جولات من العقوبات ضد روسيا في غضون عام يظهر أن هذه القيود لا تجدي نفعا، وانتقد فرنسا وأوروبا لاتباعهما الولايات المتحدة بشكل أعمى، حتى بعد أن فجرت على ما يبدو خطوط أنابيب الغاز المهمة تحت بحر البلطيق.وهاجم المتظاهر "الناتو"، واعتبره آلة عسكرية كان يجب تفكيكها في نهاية الحرب الباردة، وأنه مفيد فقط لبدء النزاعات، وقال إن الناتو سيجعل الصين تصطف لتكون العدو التالي له مع استمرار اشتعال التصريحات حول تايوان.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه زيارة الصين أوائل أبريل/ نيسان المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية. وفق تصريحات له خلال حضوره معرضا زراعيا في العاصمة باريس، أمس السبت، أكد ماكرون أنه سيتوجه إلى الصين في أوائل أبريل لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وحث بكين على الضغط على موسكو من خلال خطة السلام الصينية التي تم نشرها مؤخرًا بشأن أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230220/فرنسا-ترسل-مدرعات-قديمة-إلى-أوكرانيا-1073759045.html

أخبار فرنسا

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الناتو, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان