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https://sputnikarabic.ae/20230226/آلاف-المتظاهرين-في-باريس-ضد-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074043637.html
آلاف المتظاهرين في باريس ضد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
آلاف المتظاهرين في باريس ضد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
خرج آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على إرسال شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا، حيث نظموا مسيرة سلمية هي الثانية من نوعها في... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T19:04+0000
2023-02-26T19:04+0000
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سبوتنيك. وقال منظمو المسيرة من حزب "باتريوتس" إن الاحتجاجات خرجت أيضا في عشرات الأماكن الأخرى في جميع أنحاء فرنسا، وحمل المتظاهرون أعلاما وطنية ولافتات كتب عليها "من أجل السلام" و "لا للحرب العالمية الثالثة" و "لنخرج من الناتو".وأضاف فيليبوت إن تبني الاتحاد الأوروبي عشر جولات من العقوبات ضد روسيا في غضون عام يظهر أن هذه القيود لا تجدي نفعا، وانتقد فرنسا وأوروبا لاتباعهما الولايات المتحدة بشكل أعمى، حتى بعد أن فجرت على ما يبدو خطوط أنابيب الغاز المهمة تحت بحر البلطيق.وهاجم المتظاهر "الناتو"، واعتبره آلة عسكرية كان يجب تفكيكها في نهاية الحرب الباردة، وأنه مفيد فقط لبدء النزاعات، وقال إن الناتو سيجعل الصين تصطف لتكون العدو التالي له مع استمرار اشتعال التصريحات حول تايوان.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه زيارة الصين أوائل أبريل/ نيسان المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية. وفق تصريحات له خلال حضوره معرضا زراعيا في العاصمة باريس، أمس السبت، أكد ماكرون أنه سيتوجه إلى الصين في أوائل أبريل لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وحث بكين على الضغط على موسكو من خلال خطة السلام الصينية التي تم نشرها مؤخرًا بشأن أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230220/فرنسا-ترسل-مدرعات-قديمة-إلى-أوكرانيا-1073759045.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الناتو, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الناتو, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

آلاف المتظاهرين في باريس ضد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

19:04 GMT 26.02.2023
© Sputnik . Florence Gallez / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا
مظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Florence Gallez
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خرج آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على إرسال شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا، حيث نظموا مسيرة سلمية هي الثانية من نوعها في العاصمة الفرنسية خلال أسبوعين.
سبوتنيك. وقال منظمو المسيرة من حزب "باتريوتس" إن الاحتجاجات خرجت أيضا في عشرات الأماكن الأخرى في جميع أنحاء فرنسا، وحمل المتظاهرون أعلاما وطنية ولافتات كتب عليها "من أجل السلام" و "لا للحرب العالمية الثالثة" و "لنخرج من الناتو".
وقال فلوريان فيليبوت، أحد المشاركين والداعين للتظاهرات، "إن محادثات السلام هي السبيل الوحيد للخروج من الصراع الأوكراني، وحذر من أن إمدادات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا تقرب الجميع من حرب عالمية ثالثة".
وأضاف فيليبوت إن تبني الاتحاد الأوروبي عشر جولات من العقوبات ضد روسيا في غضون عام يظهر أن هذه القيود لا تجدي نفعا، وانتقد فرنسا وأوروبا لاتباعهما الولايات المتحدة بشكل أعمى، حتى بعد أن فجرت على ما يبدو خطوط أنابيب الغاز المهمة تحت بحر البلطيق.
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وهاجم المتظاهر "الناتو"، واعتبره آلة عسكرية كان يجب تفكيكها في نهاية الحرب الباردة، وأنه مفيد فقط لبدء النزاعات، وقال إن الناتو سيجعل الصين تصطف لتكون العدو التالي له مع استمرار اشتعال التصريحات حول تايوان.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه زيارة الصين أوائل أبريل/ نيسان المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وفق تصريحات له خلال حضوره معرضا زراعيا في العاصمة باريس، أمس السبت، أكد ماكرون أنه سيتوجه إلى الصين في أوائل أبريل لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وحث بكين على الضغط على موسكو من خلال خطة السلام الصينية التي تم نشرها مؤخرًا بشأن أوكرانيا.
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