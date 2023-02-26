https://sputnikarabic.ae/20230226/ألمانيا-تدعو-الصين-إلى-اتباع-مبادرتها-للسلام-في-أوكرانيا-بـالأفعال-1074042390.html
ألمانيا تدعو الصين إلى اتباع مبادرتها للسلام في أوكرانيا بـ"الأفعال"
ألمانيا تدعو الصين إلى اتباع مبادرتها للسلام في أوكرانيا بـ"الأفعال"
رحب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، بمبادرة السلام الصينية لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه شدد على أن الخطة يجب أن تتبعها "أفعال". 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T18:27+0000
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2023-02-26T18:27+0000
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سبوتنيك. وصرح بيستوريوس لإذاعة "دويتشلاند فونك الألمانية": "في النهاية، لسنا نحن، بل الروس وأوكرانيا، هم الذين سيتفاوضون، كذلك فإن الأمر ليس متروكا للصينيين ليقرروا، أرحب بالاقتراح الصيني، لكن يجب أن "يتبع بالأفعال".وشدد الوزير الألماني على أن تقييمه لمبادرة الصين قائم على الأفعال وليس الأقوال، ملمحا بذلك إلى تقارير تزعم أن بكين تخطط لتزويد روسيا بطائرات عسكرية بدون طيار.وأصدرت الصين، يوم الجمعة الماضي، وثيقة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية"، ركزت فيها، من بين أمور أخرى، على احترام سيادة جميع الدول ووقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين موسكووكييف.وفي وقت سابق، قال مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إن أمريكا "واثقة" من أن الصين تدرس تزويد روسيا بمعدات فتاكة لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانياوأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن واثقون من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة، كما أننا لا نرى هل اتخذت قرارا نهائيا، ولا نرى دليلا على شحنات فعلية لأسلحة فتاكة"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد اتهم الصين الأسبوع الماضي، أن بكين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة خلال عمليتها العسكرية الخاصة، والتي حذر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين من أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230224/خطة-الخارجية-الصينية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1073964722.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا
ألمانيا تدعو الصين إلى اتباع مبادرتها للسلام في أوكرانيا بـ"الأفعال"
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رحب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، بمبادرة السلام الصينية لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه شدد على أن الخطة يجب أن تتبعها "أفعال".
سبوتنيك. وصرح بيستوريوس لإذاعة "دويتشلاند فونك الألمانية": "في النهاية، لسنا نحن، بل الروس وأوكرانيا، هم الذين سيتفاوضون، كذلك فإن الأمر ليس متروكا للصينيين ليقرروا، أرحب بالاقتراح الصيني
، لكن يجب أن "يتبع بالأفعال".
وشدد الوزير الألماني على أن تقييمه لمبادرة الصين قائم على الأفعال وليس الأقوال، ملمحا بذلك إلى تقارير تزعم أن بكين تخطط لتزويد روسيا بطائرات عسكرية بدون طيار.
وأصدرت الصين، يوم الجمعة الماضي، وثيقة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية"، ركزت فيها، من بين أمور أخرى، على احترام سيادة جميع الدول ووقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين موسكووكييف.
وفي وقت سابق، قال مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إن أمريكا "واثقة" من أن الصين تدرس تزويد روسيا بمعدات فتاكة
لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن واثقون من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة، كما أننا لا نرى هل اتخذت قرارا نهائيا، ولا نرى دليلا على شحنات فعلية لأسلحة فتاكة"، وفقا لصحيفة
"ذا هيل" الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد اتهم الصين الأسبوع الماضي، أن بكين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة خلال عمليتها العسكرية الخاصة، والتي حذر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين من أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة.