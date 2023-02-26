https://sputnikarabic.ae/20230226/ابنة-زعيم-كوريا-الشمالية-تظهر-مع-والدها-لأول-مرة-في-موقع-بناء-صور-1074010647.html
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مع والدها لأول مرة في موقع بناء... صور
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مع والدها لأول مرة في موقع بناء... صور
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر حفل تدشين شارع جديد في بيونغ يانغ، بصحبة ابنته. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T06:45+0000
2023-02-26T06:45+0000
2023-02-26T06:45+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065676409_0:204:2500:1610_1920x0_80_0_0_1340e128508be9c497b29f5baf0fdeba.jpg
ولم تذكر وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، اسم جو آي، وهي ابنة كيم جونغ أون، ولكنها أشارت إليها باسم "ابنة كيم المحبوبة"، وفقا لوكالة "يونهاب".يعد هذا أول ظهور لابنة زعيم كوريا الشمالية مع والدها في موقع بناء، بعد أن ظهرت في المرات السابقة معه في زيارات ميدانية عسكرية.وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر مع ابنته، جو آي، حفل تدشين الشارع في منطقة سوفو في بيونغ يانغ، أمس السبت، وهو جزء من مشروع طموح لبناء 4100 منزل في المنطقة الشمالية للعاصمة.ويختلف المشروع عن مشروع آخر لبناء 10000 منزل جديد، في حي هواسونغ، في بيونغ يانغ.وكانت آخر مرة شوهد فيها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مع ابنته، جو آيـ علنا، قبل أسبوع، عندما حضرا سويا مباراة كرة قدم، احتفالا بعيد ميلاد والده الراحل كيم جونغ إيل.وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن كيم وابنته، احتفالا بهذه المناسبة بمشاهدة مباراة جمعت بين مسؤولي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع.ولم تذكر الوكالة اسمها، بل وصفتها بأنها "ابنة كيم الحبيبة" والتي يعتقد أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230209/هل-يهيّئ-كيم-ابنته-لخلافته؟-رئاسة-كوريا-الجنوبية-ترفض-الإجابة-وتقول-إنها-مسألة-استخباراتية-1073323335.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065676409_147:0:2347:1650_1920x0_80_0_0_9e0164623b0fc92c6b5fae06dc839fd2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مع والدها لأول مرة في موقع بناء... صور
تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر حفل تدشين شارع جديد في بيونغ يانغ، بصحبة ابنته.
ولم تذكر وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، اسم جو آي، وهي ابنة كيم جونغ أون، ولكنها أشارت إليها باسم "ابنة كيم المحبوبة"، وفقا لوكالة
"يونهاب".
يعد هذا أول ظهور لابنة زعيم كوريا الشمالية مع والدها في موقع بناء، بعد أن ظهرت في المرات السابقة معه في زيارات ميدانية عسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر مع ابنته، جو آي، حفل تدشين الشارع في منطقة سوفو في بيونغ يانغ، أمس السبت، وهو جزء من مشروع طموح لبناء 4100 منزل في المنطقة الشمالية للعاصمة.
ويختلف المشروع عن مشروع آخر لبناء 10000 منزل جديد، في حي هواسونغ، في بيونغ يانغ.
وكانت آخر مرة شوهد فيها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مع ابنته، جو آيـ علنا، قبل أسبوع، عندما حضرا سويا مباراة كرة قدم، احتفالا بعيد ميلاد والده الراحل كيم جونغ إيل.
وذكرت
وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن كيم وابنته، احتفالا بهذه المناسبة بمشاهدة مباراة جمعت بين مسؤولي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع.
ولم تذكر الوكالة اسمها، بل وصفتها بأنها "ابنة كيم الحبيبة" والتي يعتقد أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات.