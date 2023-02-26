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رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: التعديل 13 لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية بل يحصن الانتخابات
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: التعديل 13 لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية بل يحصن الانتخابات
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، خالد المشري، أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:20+0000
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ووفق تصريحات نقلتها جريدة "الوسط" الليبية، قال المشري: "التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري، والصادر عن مجلس النواب أخيرا لم يأت بين ليلة وضحاها بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين".وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.وعلل المشري اللغط الدائر حول هذا الإعلان بـ "عدم التواصل بشكل كاف مع الإعلام"، لافتا إلى استماعه ورده على استفسارات المتظاهرين أمام مقر مجلس الدولة.طالع أيضا: البرلمان الليبي يدعو لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: التعديل 13 لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية بل يحصن الانتخابات

10:20 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 26.02.2023)
© AFP 2023 / -رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري
رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / -
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، خالد المشري، أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية.
ووفق تصريحات نقلتها جريدة "الوسط" الليبية، قال المشري: "التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري، والصادر عن مجلس النواب أخيرا لم يأت بين ليلة وضحاها بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين".
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز وعلى يمينها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وعلى يسارها رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، في جنيف. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
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أمس, 13:28 GMT
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.

ولفت إلى أن مجلس الدولة "صوت سابقا على 95% من مواد هذا التعديل، الذي لا يلغي غيره من تعديلات دستورية كما يروج البعض، ولا يتعلق سوى بمواد الباب الثالث من مشروع الدستور والخاصة بنظام الحكم".

وعلل المشري اللغط الدائر حول هذا الإعلان بـ "عدم التواصل بشكل كاف مع الإعلام"، لافتا إلى استماعه ورده على استفسارات المتظاهرين أمام مقر مجلس الدولة.
طالع أيضا: البرلمان الليبي يدعو لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة
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