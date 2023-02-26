https://sputnikarabic.ae/20230226/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-التعديل-13-لا-يلغي-غيره-من-التعديلات-الدستورية-بل-يحصن-الانتخابات-1074016710.html

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: التعديل 13 لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية بل يحصن الانتخابات

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: التعديل 13 لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية بل يحصن الانتخابات

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، خالد المشري، أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T10:20+0000

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ووفق تصريحات نقلتها جريدة "الوسط" الليبية، قال المشري: "التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري، والصادر عن مجلس النواب أخيرا لم يأت بين ليلة وضحاها بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين".وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.وعلل المشري اللغط الدائر حول هذا الإعلان بـ "عدم التواصل بشكل كاف مع الإعلام"، لافتا إلى استماعه ورده على استفسارات المتظاهرين أمام مقر مجلس الدولة.طالع أيضا: البرلمان الليبي يدعو لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة

https://sputnikarabic.ae/20230225/تحذيرات-من-تجاوز-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-في-ليبيا-ما-التفاصيل؟-1073991176.html

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