https://sputnikarabic.ae/20230226/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-التعديل-13-لا-يلغي-غيره-من-التعديلات-الدستورية-بل-يحصن-الانتخابات-1074016710.html
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: التعديل 13 لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية بل يحصن الانتخابات
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: التعديل 13 لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية بل يحصن الانتخابات
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، خالد المشري، أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:20+0000
2023-02-26T10:20+0000
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ووفق تصريحات نقلتها جريدة "الوسط" الليبية، قال المشري: "التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري، والصادر عن مجلس النواب أخيرا لم يأت بين ليلة وضحاها بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين".وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.وعلل المشري اللغط الدائر حول هذا الإعلان بـ "عدم التواصل بشكل كاف مع الإعلام"، لافتا إلى استماعه ورده على استفسارات المتظاهرين أمام مقر مجلس الدولة.طالع أيضا: البرلمان الليبي يدعو لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة
https://sputnikarabic.ae/20230225/تحذيرات-من-تجاوز-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-في-ليبيا-ما-التفاصيل؟-1073991176.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: التعديل 13 لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية بل يحصن الانتخابات
10:20 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، خالد المشري، أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية.
ووفق تصريحات
نقلتها جريدة "الوسط" الليبية، قال المشري: "التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري، والصادر عن مجلس النواب أخيرا لم يأت بين ليلة وضحاها بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين".
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.
ولفت إلى أن مجلس الدولة "صوت سابقا على 95% من مواد هذا التعديل، الذي لا يلغي غيره من تعديلات دستورية كما يروج البعض، ولا يتعلق سوى بمواد الباب الثالث من مشروع الدستور والخاصة بنظام الحكم".
وعلل المشري اللغط الدائر حول هذا الإعلان بـ "عدم التواصل بشكل كاف مع الإعلام"، لافتا إلى استماعه ورده على استفسارات المتظاهرين أمام مقر مجلس الدولة.