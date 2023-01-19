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https://sputnikarabic.ae/20230119/البرلمان-الليبي-يدعو-لاستئناف-المشاورات-المتعلقة-بالمسار-الدستوري-مع-المجلس-الأعلى-للدولة-1072473478.html
البرلمان الليبي يدعو لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة
البرلمان الليبي يدعو لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة
دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، إلى "استئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لوضع إطار دستوري للانتخابات". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:24+0000
2023-01-19T13:24+0000
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وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان الليبي، الهادي الصغير، في بيان له، إن "رئيس البرلمان عقيلة صالح كلفه بدعوة أعضاء مجلسي النواب والدولة في لجنة المسار الدستوري للاجتماع لبلورة توافقات لقاء القاهرة الذي عقد هذا الشهر بصيغة نهائية".وأضاف البيان أن "الدعوة للاجتماع تأتي أيضا من أجل إعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما، وأن الهدف من استئناف المشاورات وضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدًا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف".وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قال إن "أمام المجلس الأعلى للدولة، 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.وأكد صالح خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات يخرج البلاد من أزمتها الحالية، موضحًا أن الخلاف مع المجلس الأعلى يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230117/الدبيبة-نسعى-لإجراء-انتخابات-وطنية-تنهي-المراحل-الانتقالية-وعبث-كل-المؤسسات-في-ليبيا-1072374388.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

البرلمان الليبي يدعو لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة

13:24 GMT 19.01.2023
© Maher al-shaeriمقر مجلس النواب الليبي الجديد بمدينة بنغازي
مقر مجلس النواب الليبي الجديد بمدينة بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Maher al-shaeri
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دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، إلى "استئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لوضع إطار دستوري للانتخابات".
وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان الليبي، الهادي الصغير، في بيان له، إن "رئيس البرلمان عقيلة صالح كلفه بدعوة أعضاء مجلسي النواب والدولة في لجنة المسار الدستوري للاجتماع لبلورة توافقات لقاء القاهرة الذي عقد هذا الشهر بصيغة نهائية".
وأضاف البيان أن "الدعوة للاجتماع تأتي أيضا من أجل إعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما، وأن الهدف من استئناف المشاورات وضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدًا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف".
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وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قال إن "أمام المجلس الأعلى للدولة، 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأكد صالح خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات يخرج البلاد من أزمتها الحالية، موضحًا أن الخلاف مع المجلس الأعلى يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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