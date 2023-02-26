https://sputnikarabic.ae/20230226/رئيس-الوزراء-المصري-قناة-السويس-ممر-ملاحي-دولي-غير-قابل-للمنافسة-فيديو-1074015240.html
رئيس الوزراء المصري: قناة السويس ممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة... فيديو
رئيس الوزراء المصري: قناة السويس ممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة... فيديو
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن قناة السويس الجديدة ربطت سيناء بالعالم وساهمت في زيادة الإيرادات من 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T09:22+0000
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، اليوم الأحد.وأضاف مدبولي أن الدولة فكرت بربط سيناء بالعالم، وليس فقط بمصر، وكان ذلك من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، والموانئ البحرية الجافة التي تمت تنميتها، وأيضا المطارات التي تشهد طفرة هائلة بسيناء.وعن مدى جدوى ممر القناة الجديد، أشار رئيس الحكومة المصرية، إلى أن الإجابة ببساطة هو المقارنة بين الإيرادات التي وصلت لها القناة في الفترة بين عام 2014 إلى 2023.وأوضح أن إيرادات قناة السويس خلال هذه الفترة قفزت من 5 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مع توقعات بطفرة أخرى.ولفت إلى أن زمن الرحلات قبل القناة الجديدة كان يمتد لأيام، واليوم الوقت أصبح أقل من 10 ساعات للرحلة وهو ما جعل القناة أحد أهم شرايين التنمية على مستوى العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220908/وزير-روسي-طريق-بحر-الشمال-لن-يؤثر-سلبا-على-قناة-السويس-1067465599.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار
رئيس الوزراء المصري: قناة السويس ممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة... فيديو
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قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن قناة السويس الجديدة ربطت سيناء بالعالم وساهمت في زيادة الإيرادات من 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، اليوم الأحد.
وأضاف مدبولي أن الدولة فكرت بربط سيناء
بالعالم، وليس فقط بمصر، وكان ذلك من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، والموانئ البحرية الجافة التي تمت تنميتها، وأيضا المطارات التي تشهد طفرة هائلة بسيناء.
وعن مدى جدوى ممر القناة الجديد، أشار رئيس الحكومة المصرية، إلى أن الإجابة ببساطة هو المقارنة بين الإيرادات التي وصلت لها القناة في الفترة بين عام 2014 إلى 2023.
وأوضح أن إيرادات قناة السويس خلال هذه الفترة قفزت من 5 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مع توقعات بطفرة أخرى.
أكد مدبولي أن "هذا المشروع الاستراتيجي الذي تم تنفيذه خلال عام واحد، أثبت أن قناة السويس ممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة".
ولفت إلى أن زمن الرحلات قبل القناة الجديدة كان يمتد لأيام، واليوم الوقت أصبح أقل من 10 ساعات للرحلة وهو ما جعل القناة أحد أهم شرايين التنمية على مستوى العالم.