https://sputnikarabic.ae/20230226/رئيس-منظمة-الطاقة-النووية-الإيراني-نعتزم-تصدير-منتجاتنا-النووية-إلى-دول-أخرى-1074018923.html
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية إلى دول أخرى
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية إلى دول أخرى
قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم وتبذل قصاری جهدها لتصدير التكنولوجيا والمنتجات النووية إلى دول أخرى، بالإضافة... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T11:36+0000
2023-02-26T11:36+0000
2023-02-26T11:36+0000
العالم
إيران
الطاقة النووية
وكالة الطاقة النووية الإيرانية
عمليات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات محمد إسلامي جاءت على هامش المؤتمر النووي للبلاد في دورته التاسعة والعشرين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة شهيد بهشتي بالعاصمة طهران.وأشار إسلامي إلى إنجازات إيران النووية التي حققتها خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس 2022)، موضحا أنه تم تطوير فرص البحث والأنشطة البحثية في إيران، والیوم تقوم بلاده بتصدير الأدوية المشعة والمعدات النووية إلی الخارج.وذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن "مسحوق تخثر الدم الذي يستخدم في العمليات الجراحية الثقيلة وكان منتجا محظورا، تم إنتاجه واستخدامه هذا العام وحصل على شهادة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويمكن تصدير هذا المنتج الآن".وأفاد بأن معالجة السوائل المرتشحة في مجال البلازما كانت تمثل مشكلة كبيرة في إيران، وبأن هناك اليوم استعداد كبير للكشف وإزاحة الستار عن هذا المنتج الإيراني من خلال إبرام مذكّرة تفاهم ثلاثية الأطراف.وأكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده شاركت لأول مرة في 3 معارض دولية في مجال التكنولوجيا النووية خلال هذا العام، مشددا على أن إيران تشارك وتبذل قصاری جهودها لتصدير المنتجات والتكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، بالإضافة إلى تلبية الحاجة الإيرانية الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/الاستخبارات-الأمريكية-تقر-بأن-إيران-لم-تستأنف-برنامج-الأسلحة-النووية-1074011473.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, الطاقة النووية, وكالة الطاقة النووية الإيرانية, عمليات
العالم, إيران, الطاقة النووية, وكالة الطاقة النووية الإيرانية, عمليات
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية إلى دول أخرى
تابعنا عبر
قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم وتبذل قصاری جهدها لتصدير التكنولوجيا والمنتجات النووية إلى دول أخرى، بالإضافة إلى تلبية الحاجة الداخلية.
وأفادت وكالة
"إرنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات محمد إسلامي جاءت على هامش المؤتمر النووي للبلاد في دورته التاسعة والعشرين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة شهيد بهشتي بالعاصمة طهران.
وأشار إسلامي إلى إنجازات إيران النووية
التي حققتها خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس 2022)، موضحا أنه تم تطوير فرص البحث والأنشطة البحثية في إيران، والیوم تقوم بلاده بتصدير الأدوية المشعة والمعدات النووية إلی الخارج.
وذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن "مسحوق تخثر الدم الذي يستخدم في العمليات الجراحية الثقيلة وكان منتجا محظورا، تم إنتاجه واستخدامه هذا العام وحصل على شهادة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويمكن تصدير هذا المنتج الآن".
وأفاد بأن معالجة السوائل المرتشحة في مجال البلازما كانت تمثل مشكلة كبيرة في إيران، وبأن هناك اليوم استعداد كبير للكشف وإزاحة الستار عن هذا المنتج الإيراني من خلال إبرام مذكّرة تفاهم ثلاثية الأطراف.
وأكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده شاركت لأول مرة في 3 معارض دولية في مجال التكنولوجيا النووية
خلال هذا العام، مشددا على أن إيران تشارك وتبذل قصاری جهودها لتصدير المنتجات والتكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، بالإضافة إلى تلبية الحاجة الإيرانية الداخلية.