عربي
https://sputnikarabic.ae/20230226/رئيس-منظمة-الطاقة-النووية-الإيراني-نعتزم-تصدير-منتجاتنا-النووية-إلى-دول-أخرى-1074018923.html
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية إلى دول أخرى
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية إلى دول أخرى
قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم وتبذل قصاری جهدها لتصدير التكنولوجيا والمنتجات النووية إلى دول أخرى، بالإضافة... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T11:36+0000
2023-02-26T11:36+0000
العالم
إيران
الطاقة النووية
وكالة الطاقة النووية الإيرانية
عمليات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات محمد إسلامي جاءت على هامش المؤتمر النووي للبلاد في دورته التاسعة والعشرين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة شهيد بهشتي بالعاصمة طهران.وأشار إسلامي إلى إنجازات إيران النووية التي حققتها خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس 2022)، موضحا أنه تم تطوير فرص البحث والأنشطة البحثية في إيران، والیوم تقوم بلاده بتصدير الأدوية المشعة والمعدات النووية إلی الخارج.وذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن "مسحوق تخثر الدم الذي يستخدم في العمليات الجراحية الثقيلة وكان منتجا محظورا، تم إنتاجه واستخدامه هذا العام وحصل على شهادة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويمكن تصدير هذا المنتج الآن".وأفاد بأن معالجة السوائل المرتشحة في مجال البلازما كانت تمثل مشكلة كبيرة في إيران، وبأن هناك اليوم استعداد كبير للكشف وإزاحة الستار عن هذا المنتج الإيراني من خلال إبرام مذكّرة تفاهم ثلاثية الأطراف.وأكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده شاركت لأول مرة في 3 معارض دولية في مجال التكنولوجيا النووية خلال هذا العام، مشددا على أن إيران تشارك وتبذل قصاری جهودها لتصدير المنتجات والتكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، بالإضافة إلى تلبية الحاجة الإيرانية الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/الاستخبارات-الأمريكية-تقر-بأن-إيران-لم-تستأنف-برنامج-الأسلحة-النووية-1074011473.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, الطاقة النووية, وكالة الطاقة النووية الإيرانية, عمليات
العالم, إيران, الطاقة النووية, وكالة الطاقة النووية الإيرانية, عمليات

رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية إلى دول أخرى

11:36 GMT 26.02.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripour
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم وتبذل قصاری جهدها لتصدير التكنولوجيا والمنتجات النووية إلى دول أخرى، بالإضافة إلى تلبية الحاجة الداخلية.
وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات محمد إسلامي جاءت على هامش المؤتمر النووي للبلاد في دورته التاسعة والعشرين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة شهيد بهشتي بالعاصمة طهران.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
الاستخبارات الأمريكية تقر بأن إيران لم تستأنف برنامج الأسلحة النووية
07:17 GMT
وأشار إسلامي إلى إنجازات إيران النووية التي حققتها خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس 2022)، موضحا أنه تم تطوير فرص البحث والأنشطة البحثية في إيران، والیوم تقوم بلاده بتصدير الأدوية المشعة والمعدات النووية إلی الخارج.
وذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن "مسحوق تخثر الدم الذي يستخدم في العمليات الجراحية الثقيلة وكان منتجا محظورا، تم إنتاجه واستخدامه هذا العام وحصل على شهادة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويمكن تصدير هذا المنتج الآن".
وأفاد بأن معالجة السوائل المرتشحة في مجال البلازما كانت تمثل مشكلة كبيرة في إيران، وبأن هناك اليوم استعداد كبير للكشف وإزاحة الستار عن هذا المنتج الإيراني من خلال إبرام مذكّرة تفاهم ثلاثية الأطراف.
وأكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده شاركت لأول مرة في 3 معارض دولية في مجال التكنولوجيا النووية خلال هذا العام، مشددا على أن إيران تشارك وتبذل قصاری جهودها لتصدير المنتجات والتكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، بالإضافة إلى تلبية الحاجة الإيرانية الداخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала