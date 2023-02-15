https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-تكشف-عن-عملاق-الصناعة-النووية-على-وجه-الأرض-1073552381.html

صحيفة تكشف عن "عملاق الصناعة النووية" على وجه الأرض

صحيفة تكشف عن "عملاق الصناعة النووية" على وجه الأرض

كشفت صحيفة غربية في تقرير نشرته مؤخرا عن الدولة التي تسيطر على الصناعية النووية في العالم، بحسب بيانات جمعتها من مصادر عدة. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T11:44+0000

2023-02-15T11:44+0000

2023-02-15T11:44+0000

اقتصاد

نووي

الطاقة النووية

محطة الطاقة النووية

روساتوم

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نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا أشارت فيه إلى أن البينات الجديدة المرتبطة بالقطاع النووي تظهر أن الصادرات الروسية من هذه الصناعة الاستراتيجية قفزت لأكثر من 20% العام الماضي فقط.وعلى الرغم من المغالطات التي تضمنها المقال حول الهدف من هذه الصناعة الاستراتيجية الروسية، إلا أنه بين أن "أمريكا وحلفاءها يشعرون بالخجل من فرض عقوبات على هذه الصناعة".بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مشتريات أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.ونوه المقال إلى أن التجارة الذرية تخلق علاقات مستدامة بين البلدان، حيث تنطوي على تكاليف كبيرة، وعادة ما تقدم روسيا الائتمان واتفاقيات طويلة الأجل لمحطات الخدمة والتدريب وتجديد الوقود وغيرها، و"يمكن لهذا النوع من التعاون المالي والتقني أن يعزز العلاقات الدبلوماسية أيضا".وبين التقرير أن شركة "روسآتوم" الروسية تقدم حوالي خمس اليورانيوم المخصب اللازم للمفاعلات الأمريكية الـ 92. وفي أوروبا، تعتمد المرافق التي تولد الطاقة لـ 100 مليون شخص على الشركة الروسية أيضا.وعلى الرغم من تأكيد تقرير سابق لصحيفة "لوبوان" الفرنسية، الترابط القوي بين الشركات المحلية للطاقة النووية الفرنسية ونظيرتها الروسية. إلا أنه لا يعتبر التقرير الأول بل سبقه عدة تقارير لصحف فرنسية أو غربية تحدثت عن حاجة الغرب الماسة لروسيا في مجال الطاقة النووية.التقرير الأول في فرنسا كان لصحيفة "لو كانار أونشنيه"، والذي ادعى أن شركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" استوردت 290 طنا من اليورانيوم المخصب من روسيا العام الماضي، وهي كمية تقدر قيمتها بنحو 345 مليون يورو، وتعادل تقريبا ثلث احتياج فرنسا السنوي البالغ ألف طن.بدورها، بينت التقارير أن شركات أخرى تعتمد كليا على روسيا ولا يمكنها ببساطة الاستغناء عن إمداداتها. في الحقيقة، إن استثناء الغرب لقطاع الطاقة النووية من العقوبات، لا يسمح للشركات بنقض عقودها "طويلة الأجل" مع روسيا، لأن ذلك سيترتب عليه تعويضات باهظة.

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https://sputnikarabic.ae/20221206/روساتوم-تطور-وقود-المستقبل-النووي-1070909267.html

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اقتصاد, نووي, الطاقة النووية, محطة الطاقة النووية, روساتوم