https://sputnikarabic.ae/20230226/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-ساحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1074007972.html

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T00:56+0000

2023-02-26T00:56+0000

2023-02-26T00:56+0000

ساحل بابوا غينيا الجديدة

بابوا غينيا الجديدة

العالم

زلزال

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

https://sputnikarabic.ae/20230216/غينيا-روسيا-نشطة-في-مجال-التنقيب-عن-البوكسيت-وعلاقتنا-بها-جيدة-1073608218.html

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ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, العالم, زلزال, هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية