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https://sputnikarabic.ae/20230226/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-ساحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1074007972.html
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T00:56+0000
2023-02-26T00:56+0000
ساحل بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
العالم
زلزال
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230216/غينيا-روسيا-نشطة-في-مجال-التنقيب-عن-البوكسيت-وعلاقتنا-بها-جيدة-1073608218.html
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ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, العالم, زلزال, هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, العالم, زلزال, هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

00:56 GMT 26.02.2023
© flickr.com / Drew Douglasساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© flickr.com / Drew Douglas
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ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
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ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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