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https://sputnikarabic.ae/20230226/عقيد-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ستنهار-من-دون-جيش-الناتو-1074009726.html
عقيد أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ستنهار من دون عسكريي الناتو
عقيد أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ستنهار من دون عسكريي الناتو
صرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق في "البنتاغون"، لتاكر كارلسون على قناة "فوكس نيوز"، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستنهار من دون دعم عسكريي الناتو. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T05:56+0000
2023-02-26T06:09+0000
العالم
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وأوضح الخبير الأمريكي أنه "من دون جيش الناتو، الذي سيكمل الوحدات وينفذ مهام قتالية، ستنهار القوات المسلحة الأوكرانية".في رأيه، يعاني نظام كييف من نقص في العسكريين، وهذا هو السبب على "إجبار الفتيان وكبار السن والنساء الانضمام إلى صفوف الجيش".تتحدث الدول الغربية باستمرار عن أنه يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وزيادة المعروض من الأسلحة والمعدات العسكرية. صرحت موسكو مرارًا أن المساعدة العسكرية لن تساعد سلطات كييف وتطيل النزاع فقط، وسيصبح الأسلحة الغربية هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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العالم

عقيد أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية ستنهار من دون عسكريي الناتو

05:56 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 06:09 GMT 26.02.2023)
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انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . РИА Новости
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صرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق في "البنتاغون"، لتاكر كارلسون على قناة "فوكس نيوز"، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستنهار من دون دعم عسكريي الناتو.
وأوضح الخبير الأمريكي أنه "من دون جيش الناتو، الذي سيكمل الوحدات وينفذ مهام قتالية، ستنهار القوات المسلحة الأوكرانية".
في رأيه، يعاني نظام كييف من نقص في العسكريين، وهذا هو السبب على "إجبار الفتيان وكبار السن والنساء الانضمام إلى صفوف الجيش".
كما أشار ماكغريغور، إلى أن روسيا "تمكنت من بناء أقوى وأكبر إمكانات عسكرية في الثلاثين عامًا الماضية".
تتحدث الدول الغربية باستمرار عن أنه يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وزيادة المعروض من الأسلحة والمعدات العسكرية. صرحت موسكو مرارًا أن المساعدة العسكرية لن تساعد سلطات كييف وتطيل النزاع فقط، وسيصبح الأسلحة الغربية هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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