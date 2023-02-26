https://sputnikarabic.ae/20230226/مباراة-كرة-قدم-ودية-بين-المنتخبين-الروسي-والإيراني-في-طهران-1074017686.html
مباراة كرة قدم ودية بين المنتخبين الروسي والإيراني في طهران
مباراة كرة قدم ودية بين المنتخبين الروسي والإيراني في طهران
يخوض المنتخب الروسي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الإيراني في 23 آذار/ مارس المقبل في العاصمة الإيرانية، طهران. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:44+0000
2023-02-26T10:44+0000
2023-02-26T10:47+0000
حصري
روسيا
منتخب روسيا
منتخب إيران
إيران
العالم
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طهران – سبوتنيك. قال مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام الإيراني لكرة القدم، أمیر مهدي علوي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "ستقام مباراة كرة قدم ودية بين المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم ونظيره الروسي في 23 آذار/ مارس المقبل في العاصمة الإيرانية طهران".وأضاف "نسعى للتعاون مع اتحاد كرة القدم الروسي، وتم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اتحادي كرة القدم الإيراني والروسي للتعاون في المجال الرياضي في المستقبل".وتابع علوي: "مذكرة التعاون تم توقيعها خلال زيارة وزير الرياضة الروسي ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى طهران".وقبل نحو عشرة أيام زار وزير الرياضة الروسي، ليغ ماتيتسين، العاصمة طهران، والتقى وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، حيث تم توقيع خطة تنفيذية تتعلق بمذكرة التفاهم المشتركة للتعاون الرياضي بين الجانبين.وتفقد الوزير الروسي عددا من المراكز الرياضية في الجمهورية الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221226/فيفا-روسيا-تشارك-في-تصفيات-كأس-العالم-2026-إذا-انضمت-إلى-الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-1071632591.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, روسيا, منتخب روسيا, منتخب إيران, إيران, العالم
حصري, روسيا, منتخب روسيا, منتخب إيران, إيران, العالم
مباراة كرة قدم ودية بين المنتخبين الروسي والإيراني في طهران
10:44 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 10:47 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
حصري
يخوض المنتخب الروسي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الإيراني في 23 آذار/ مارس المقبل في العاصمة الإيرانية، طهران.
طهران – سبوتنيك
. قال مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام الإيراني لكرة القدم، أمیر مهدي علوي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "ستقام مباراة كرة قدم ودية بين المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم ونظيره الروسي
في 23 آذار/ مارس المقبل في العاصمة الإيرانية طهران".
26 ديسمبر 2022, 18:25 GMT
وأضاف "نسعى للتعاون مع اتحاد كرة القدم الروسي، وتم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اتحادي كرة القدم الإيراني والروسي للتعاون في المجال الرياضي في المستقبل".
وتابع علوي: "مذكرة التعاون تم توقيعها خلال زيارة وزير الرياضة الروسي ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى طهران".
وقبل نحو عشرة أيام زار وزير الرياضة الروسي
، ليغ ماتيتسين، العاصمة طهران، والتقى وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، حيث تم توقيع خطة تنفيذية تتعلق بمذكرة التفاهم المشتركة للتعاون الرياضي بين الجانبين.
وتفقد الوزير الروسي عددا من المراكز الرياضية في الجمهورية الإسلامية.