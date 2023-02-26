https://sputnikarabic.ae/20230226/مباراة-كرة-قدم-ودية-بين-المنتخبين-الروسي-والإيراني-في-طهران-1074017686.html

مباراة كرة قدم ودية بين المنتخبين الروسي والإيراني في طهران

مباراة كرة قدم ودية بين المنتخبين الروسي والإيراني في طهران

يخوض المنتخب الروسي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الإيراني في 23 آذار/ مارس المقبل في العاصمة الإيرانية، طهران. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

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طهران – سبوتنيك. قال مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام الإيراني لكرة القدم، أمیر مهدي علوي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "ستقام مباراة كرة قدم ودية بين المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم ونظيره الروسي في 23 آذار/ مارس المقبل في العاصمة الإيرانية طهران".وأضاف "نسعى للتعاون مع اتحاد كرة القدم الروسي، وتم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اتحادي كرة القدم الإيراني والروسي للتعاون في المجال الرياضي في المستقبل".وتابع علوي: "مذكرة التعاون تم توقيعها خلال زيارة وزير الرياضة الروسي ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى طهران".وقبل نحو عشرة أيام زار وزير الرياضة الروسي، ليغ ماتيتسين، العاصمة طهران، والتقى وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، حيث تم توقيع خطة تنفيذية تتعلق بمذكرة التفاهم المشتركة للتعاون الرياضي بين الجانبين.وتفقد الوزير الروسي عددا من المراكز الرياضية في الجمهورية الإسلامية.

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