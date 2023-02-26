نتنياهو يعلن تمرير قانون لإعدام منفذي العمليات الفلسطينية
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Oren Ziv
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت تمرير قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينة، وذلك بموجب اتفاق سابق مع إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي.
وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "الآن مررنا قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".
وتابع: "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل"، مضيفا: "ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".
העברנו כעת בועדת השרים לענייני חקיקה את חוק עונש מוות למחבלים יחד עם השר @itamarbengvir. נמשיך לפעול בכל האמצעים, בביטחון, בפעילות מבצעית ובחקיקה, כדי להרתיע את המחבלים ולשמור על ביטחון ישראל. התשובה שלנו לטרור היא להלום בטרור בעוצמה ולהעמיק את שורשינו בארצנו.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 26, 2023
من جانبه، كتب بن غفير وهو رئيس حزوب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية): "أصدرنا الآن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".
وأضاف: "في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه يهوديان في هجوم إرهابي مروّع، ليس هناك ما هو أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. ننتصر على الإرهاب بالهجوم وليس بالدفاع، وسنقاتل بكل الوسائل المتاحة لنا".
העברנו עכשיו בוועדת שרים את חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית. ביום הקשה הזה בו נרצחו שני יהודים בפיגוע טרור מזעזע, אין יותר סמלי מהעברת חוק עונש מוות למחבלים. טרור מנצחים במתקפה ולא במגננה ונילחם בכל הכלים העומדים לרשותנו.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 26, 2023
والقانون الذي سيتم طرحه لاحقا على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه، كان جزءا من الاتفاقات الائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو و"عوتسما يهوديت" والتي قادت إلى تشكيل الحكومة الحالية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.