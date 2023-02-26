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https://sputnikarabic.ae/20230226/نتنياهو-يعلن-تمرير-قانون-لإعدام-منفذي-العمليات-الفلسطينية-1074030223.html
نتنياهو يعلن تمرير قانون لإعدام منفذي العمليات الفلسطينية
نتنياهو يعلن تمرير قانون لإعدام منفذي العمليات الفلسطينية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت تمرير قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينة، وذلك بموجب اتفاق سابق مع إيتمار... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T14:56+0000
2023-02-26T14:56+0000
بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "الآن مررنا قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".وتابع: "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل"، مضيفا: "ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".من جانبه، كتب بن غفير وهو رئيس حزوب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية): "أصدرنا الآن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".وأضاف: "في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه يهوديان في هجوم إرهابي مروّع، ليس هناك ما هو أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. ننتصر على الإرهاب بالهجوم وليس بالدفاع، وسنقاتل بكل الوسائل المتاحة لنا".والقانون الذي سيتم طرحه لاحقا على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه، كان جزءا من الاتفاقات الائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو و"عوتسما يهوديت" والتي قادت إلى تشكيل الحكومة الحالية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

نتنياهو يعلن تمرير قانون لإعدام منفذي العمليات الفلسطينية

14:56 GMT 26.02.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت تمرير قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينة، وذلك بموجب اتفاق سابق مع إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي.
وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "الآن مررنا قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".
وتابع: "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل"، مضيفا: "ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".
من جانبه، كتب بن غفير وهو رئيس حزوب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية): "أصدرنا الآن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".
وأضاف: "في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه يهوديان في هجوم إرهابي مروّع، ليس هناك ما هو أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. ننتصر على الإرهاب بالهجوم وليس بالدفاع، وسنقاتل بكل الوسائل المتاحة لنا".
والقانون الذي سيتم طرحه لاحقا على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه، كان جزءا من الاتفاقات الائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو و"عوتسما يهوديت" والتي قادت إلى تشكيل الحكومة الحالية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
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