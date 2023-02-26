عربي
https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-إسرائيليين-برصاص-فلسطيني-شمالي-الضفة-الغربية-1074024110.html
مقتل إسرائيليين برصاص فلسطيني شمال الضفة الغربية
مقتل إسرائيليين برصاص فلسطيني شمال الضفة الغربية
قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T13:15+0000
2023-02-26T13:53+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
العالم العربي
المقاومة الفلسطينية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/07/1060958558_0:112:1472:940_1920x0_80_0_0_a40ba873150b0f7bc060f612a23e1af4.jpg
القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "إسرائيليين اثنين قتلا في هجوم مسلح نفده فلسطيني، في بلدة حوارة بالضفة الغربية".وأضافت الهيئة أن "عملية إطلاق النار وقعت بالتزامن مع انعقاد القمة الأمنية الفلسطينية - الإسرائيلية بمشاركة الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، لبحث التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية".ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث وقام بإغلاق عدد من الحواجز العسكرية في المنطقة، بحثا عن مطلق النار.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "النيران أطلقت على الشخصين بينما كانا يستقلان سيارة بالشارع الرئيسي".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "يتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت تحديثات أولا بأول حول عملية إطلاق النار وسيجري لاحقا تقييم للوضع الأمني".وتتواصل، منذ أسابيع، محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2023، هما الأكثر دموية، منذ عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230214/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-شاب-برصاصة-الجيش-الإسرائيلي-في-رأسه-1073499859.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/07/1060958558_74:0:1382:981_1920x0_80_0_0_c03473c809672a8e526929ece6f9701b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, المقاومة الفلسطينية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, المقاومة الفلسطينية

مقتل إسرائيليين برصاص فلسطيني شمال الضفة الغربية

13:15 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 26.02.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
خبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "إسرائيليين اثنين قتلا في هجوم مسلح نفده فلسطيني، في بلدة حوارة بالضفة الغربية".
تشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاصة للجيش الإسرائيلي في رأسه
14 فبراير, 10:20 GMT
وأضافت الهيئة أن "عملية إطلاق النار وقعت بالتزامن مع انعقاد القمة الأمنية الفلسطينية - الإسرائيلية بمشاركة الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، لبحث التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية".
ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث وقام بإغلاق عدد من الحواجز العسكرية في المنطقة، بحثا عن مطلق النار.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "النيران أطلقت على الشخصين بينما كانا يستقلان سيارة بالشارع الرئيسي".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "يتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت تحديثات أولا بأول حول عملية إطلاق النار وسيجري لاحقا تقييم للوضع الأمني".
وتتواصل، منذ أسابيع، محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2023، هما الأكثر دموية، منذ عام 2000.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала