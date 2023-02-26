https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-إسرائيليين-برصاص-فلسطيني-شمالي-الضفة-الغربية-1074024110.html
مقتل إسرائيليين برصاص فلسطيني شمال الضفة الغربية
مقتل إسرائيليين برصاص فلسطيني شمال الضفة الغربية
قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T13:15+0000
2023-02-26T13:15+0000
2023-02-26T13:53+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "إسرائيليين اثنين قتلا في هجوم مسلح نفده فلسطيني، في بلدة حوارة بالضفة الغربية".وأضافت الهيئة أن "عملية إطلاق النار وقعت بالتزامن مع انعقاد القمة الأمنية الفلسطينية - الإسرائيلية بمشاركة الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، لبحث التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية".ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث وقام بإغلاق عدد من الحواجز العسكرية في المنطقة، بحثا عن مطلق النار.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "النيران أطلقت على الشخصين بينما كانا يستقلان سيارة بالشارع الرئيسي".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "يتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت تحديثات أولا بأول حول عملية إطلاق النار وسيجري لاحقا تقييم للوضع الأمني".وتتواصل، منذ أسابيع، محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2023، هما الأكثر دموية، منذ عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230214/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-شاب-برصاصة-الجيش-الإسرائيلي-في-رأسه-1073499859.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, المقاومة الفلسطينية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, المقاومة الفلسطينية
مقتل إسرائيليين برصاص فلسطيني شمال الضفة الغربية
13:15 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "إسرائيليين اثنين قتلا في هجوم مسلح
نفده فلسطيني، في بلدة حوارة بالضفة الغربية".
وأضافت الهيئة أن "عملية إطلاق النار وقعت بالتزامن مع انعقاد القمة الأمنية الفلسطينية - الإسرائيلية بمشاركة الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، لبحث التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية".
ودفع الجيش الإسرائيلي
بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث وقام بإغلاق عدد من الحواجز العسكرية في المنطقة، بحثا عن مطلق النار.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "النيران أطلقت على الشخصين بينما كانا يستقلان سيارة بالشارع الرئيسي".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "يتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت تحديثات أولا بأول حول عملية إطلاق النار وسيجري لاحقا تقييم للوضع الأمني".
وتتواصل، منذ أسابيع، محاولات لنزع فتيل التوتر
الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2023، هما الأكثر دموية، منذ عام 2000.