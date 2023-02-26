https://sputnikarabic.ae/20230226/هزة-أرضية-تضرب-محافظة-الأنبار-العراقية-1074019414.html
هزة أرضية تضرب محافظة الأنبار العراقية
هزة أرضية تضرب محافظة الأنبار العراقية
أعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها الزلزالية هزة أرضية، اليوم الأحد، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، في محافظة الأنبار غربي البلاد. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T12:01+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، سجلت الهزة الأرضية في الساعة (02:47:22) فجر اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (86) كم شمال غربي الرطبة من محافظة الأنبار.وأضافت أن المواطنين شعروا بالهزة بشكل واضح ولكن دون حدوث أي خسائر.وأمس السبت، أعلنت الحكومة العراقية، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل بقوة 4.3 درجة، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.يأتي ذلك في اعقاب الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230225/زلزالان-جديدان-يضربان-محافظات-أربيل-ونينوى-ودهوك-في-العراق-1073980596.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, زلزال, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, زلزال, الأخبار, العالم العربي
هزة أرضية تضرب محافظة الأنبار العراقية
12:01 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها الزلزالية هزة أرضية، اليوم الأحد، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، سجلت الهزة الأرضية في الساعة (02:47:22) فجر اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (86) كم شمال غربي الرطبة من محافظة الأنبار.
وأضافت أن المواطنين شعروا بالهزة بشكل واضح ولكن دون حدوث أي خسائر.
وأمس السبت، أعلنت الحكومة العراقية، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل بقوة 4.3 درجة، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
يأتي ذلك في اعقاب الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية
في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.