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https://sputnikarabic.ae/20230225/زلزالان-جديدان-يضربان-محافظات-أربيل-ونينوى-ودهوك-في-العراق-1073980596.html
زلزالان جديدان يضربان محافظات أربيل ونينوى ودهوك في العراق
زلزالان جديدان يضربان محافظات أربيل ونينوى ودهوك في العراق
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، "تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل"، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T07:57+0000
2023-02-25T07:59+0000
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وذكرت وزارة النقل العراقية، في بيان لها، أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث هزة أرضية، فجر السبت، في محافظة نينوى"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف البيان، أنّ "الهزة الأرضية سُجّلت في تمام الساعة 02:25:33، فجر السبت بالتوقيت المحلي، بقوة 4.3 درجات عل مقياس ريختر، وتبعد 8.2 كيلومترات شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى"، مؤكدة أنّ "المواطنين في نينوى وأربيل ودهوك شعروا بالهزة، بشكل متفاوت ولم تردنا أي خسائر تذكر".من جهتها، ذكرت الهيئة الجوية، أن "هزة أرضية أخرى سجلت في تمام الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (22) كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل"، مشيرة إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا اي خسائر تذكر". ودعت الهيئة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزال.وكانت هزة أرضية قد ضربت العراق، مساء أمس الجمعة، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في الساعة (23:25 بتوقيت غرينيتش، 02:25 بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.وقبل أيام سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في محافظة نينوى.يأتي ذلك بعد أسبوعين من ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وذلك فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي

زلزالان جديدان يضربان محافظات أربيل ونينوى ودهوك في العراق

07:57 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 07:59 GMT 25.02.2023)
© AP Photo / Hadi Mizbanزلزال في بغداد، العراق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
زلزال في بغداد، العراق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، "تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل"، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وذكرت وزارة النقل العراقية، في بيان لها، أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث هزة أرضية، فجر السبت، في محافظة نينوى"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف البيان، أنّ "الهزة الأرضية سُجّلت في تمام الساعة 02:25:33، فجر السبت بالتوقيت المحلي، بقوة 4.3 درجات عل مقياس ريختر، وتبعد 8.2 كيلومترات شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى"، مؤكدة أنّ "المواطنين في نينوى وأربيل ودهوك شعروا بالهزة، بشكل متفاوت ولم تردنا أي خسائر تذكر".
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من جهتها، ذكرت الهيئة الجوية، أن "هزة أرضية أخرى سجلت في تمام الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (22) كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل"، مشيرة إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا اي خسائر تذكر".
ودعت الهيئة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزال.
وكانت هزة أرضية قد ضربت العراق، مساء أمس الجمعة، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.
وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في الساعة (23:25 بتوقيت غرينيتش، 02:25 بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.
وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.
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وقبل أيام سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في محافظة نينوى.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وذلك فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.
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