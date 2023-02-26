https://sputnikarabic.ae/20230226/وفد-من-الاتحاد-البرلماني-العربي-يتوجه-إلى-سوريا-1074012339.html
وفد من الاتحاد البرلماني العربي يتوجه إلى سوريا
وفد من الاتحاد البرلماني العربي يتوجه إلى سوريا
أعلن البرلمان العراقي، أن وفدا من الاتحاد البرلماني العربي توجه إلى سوريا، للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها بعد حادث الزلزال المدمر. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T07:41+0000
2023-02-26T07:41+0000
2023-02-26T07:51+0000
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا".وكان الاتحاد البرلماني العربي قد أعلن أمس السبت خلال المؤتمر 34 للاتحاد الذي عقد في بغداد عن تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيدا على دعم الشعب السوري.كما دعا الحلبوسي، إلى أن "تتبنى الدول العربية على جميع المستويات البرلمانية والحكومية قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطِها العربي، وإلى ممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل".وقال الحلبوس "لقد آن الأوان للبيت العربي أن يوحد الجهود، وينبذ الخلافات الجانبية، للوقوف أمام التحديات الراهنة دوليا وإقليميا من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة".وأضاف أن "العالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملا تشاركيا وجهودا استثنائية وتكثيفا للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن".وأشار إلى أن "سوريا في الأيام الأخيرة مرت بظروف صعبة إثر الزلزال المدمر، الذي أوقع أضرارا بالغة بالأرواح والممتلكات".وتابع "كل ذلك يلزمنا جميعا بالسعي والاستمرارِ في واجب المساندة والدعم إلى حين إنجلاءِ تداعيات الأزمة وآثارِها الصعبة".وناشد رئيس البرلمان العراقي بالعمل الجاد لإعادة استقرار سوريا وإعادة تأهيل بناها التحتية، وعودة مواطنيها، الذين هجرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معززين مكرمين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/العراق-يدعو-الدول-العربية-لتبني-قرار-نهائي-بعودة-سوريا-إلى-محيطها-العربي-1073983691.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, العراق
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, العراق
وفد من الاتحاد البرلماني العربي يتوجه إلى سوريا
07:41 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 07:51 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أعلن البرلمان العراقي، أن وفدا من الاتحاد البرلماني العربي توجه إلى سوريا، للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها بعد حادث الزلزال المدمر.
وذكرت
وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا".
وكان الاتحاد البرلماني العربي قد أعلن أمس السبت خلال المؤتمر 34 للاتحاد الذي عقد في بغداد عن تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيدا على دعم الشعب السوري.
كما دعا الحلبوسي، إلى أن "تتبنى الدول العربية على جميع المستويات البرلمانية والحكومية قرارا نهائيا بعودة سوريا
إلى محيطِها العربي، وإلى ممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل".
وقال
الحلبوس "لقد آن الأوان للبيت العربي أن يوحد الجهود، وينبذ الخلافات الجانبية، للوقوف أمام التحديات الراهنة دوليا وإقليميا من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة".
وأضاف أن "العالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملا تشاركيا وجهودا استثنائية وتكثيفا للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن".
وأشار إلى أن "سوريا في الأيام الأخيرة مرت بظروف صعبة إثر الزلزال المدمر
، الذي أوقع أضرارا بالغة بالأرواح والممتلكات".
وتابع "كل ذلك يلزمنا جميعا بالسعي والاستمرارِ في واجب المساندة والدعم إلى حين إنجلاءِ تداعيات الأزمة وآثارِها الصعبة".
وناشد رئيس البرلمان العراقي بالعمل الجاد لإعادة استقرار سوريا وإعادة تأهيل بناها التحتية، وعودة مواطنيها، الذين هجرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معززين مكرمين.