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الحرس الثوري يشيد برفض العراق للتطبيع مع إسرائيل ويعرض "التعاون العسكري"
الحرس الثوري يشيد برفض العراق للتطبيع مع إسرائيل ويعرض "التعاون العسكري"
أشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بموقف العراق الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، معربًا عن استعداده للتعاون مع بغداد في مجال المشورة... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:05+0000
2023-02-27T12:05+0000
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وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد سعيد، التقى بالقائد العالم للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في مقر الحرس الثوري الإيراني.وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين خاصة في مجال الدفاع والعسكري والأمن، بما في ذلك مجال التدريب على المستويات المنخفضة إلى العالية من القوات المسلحة العراقية.وشدد سلامي على أن رغبة بلاده في عزة العراق، "مثلها مثل الرغبة في الاعتزاز ببلدنا، ونعتبر العراق ذا أهمية فريدة في الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي".وأضاف: "نحن نبحث عن سلطة وهيبة للعراق والأمريكيون والصهاينة يبحثون عن الهيمنة على المنطقة وخلق حالة من عدم الأمن في العراق وإيران".
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

الحرس الثوري يشيد برفض العراق للتطبيع مع إسرائيل ويعرض "التعاون العسكري"

12:05 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / - القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي
 القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / -
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أشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بموقف العراق الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، معربًا عن استعداده للتعاون مع بغداد في مجال المشورة والتدريب العسكري.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد سعيد، التقى بالقائد العالم للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في مقر الحرس الثوري الإيراني.

وقال سلامي: "على الرغم من تقليص الوجود الإقليمي للأمريكيين، فإننا نشهد ظاهرة مؤلمة لتطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية الإسلامية والصهاينة، وبالطبع العراق لديه موقف رائع في هذا الصدد".

وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين خاصة في مجال الدفاع والعسكري والأمن، بما في ذلك مجال التدريب على المستويات المنخفضة إلى العالية من القوات المسلحة العراقية.
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وشدد سلامي على أن رغبة بلاده في عزة العراق، "مثلها مثل الرغبة في الاعتزاز ببلدنا، ونعتبر العراق ذا أهمية فريدة في الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي".

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن "للدول الأجنبية تعطشا للوجود السياسي والأمني ​​والهيمنة والسيطرة على النظام الأمني ​​للعراق والسعي لتقسيم هذا البلد، فلا يمكن تبريره وقبوله للأمة الإسلامية، لا سيما الأمة الإيرانية التي تشترك مع الأمة العراقية في كثير من القواسم".

وأضاف: "نحن نبحث عن سلطة وهيبة للعراق والأمريكيون والصهاينة يبحثون عن الهيمنة على المنطقة وخلق حالة من عدم الأمن في العراق وإيران".
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