https://sputnikarabic.ae/20230226/العراق-يدعو-تركيا-وإيران-لاتفاق-يوفر-له-حصة-مائية-عادلة-مع-تراجع-منسوب-نهري-دجلة-والفرات-1074036584.html

العراق يدعو تركيا وإيران لاتفاق يوفر له حصة مائية عادلة مع تراجع منسوب نهري دجلة والفرات

العراق يدعو تركيا وإيران لاتفاق يوفر له حصة مائية عادلة مع تراجع منسوب نهري دجلة والفرات

دعا العراق، اليوم الأحد، "تركيا وإيران إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق لتوفير حصة عادلة من المياه له، مع تراجع منسوب نهري دجلة والفرات". 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T17:23+0000

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وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال ترؤسه في بغداد اجتماعا موسعا بشأن ملف المياه في العراق، على "أهمية مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقده في 22 مارس/ آذار المقبل، وضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شحة المياه والتغيرات المناخية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وشدد رشيد، على "أهمية الحاجة إلى خطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق مع دول الجوار في إشارة إلى تركيا وإيران اللتين تعتبران رافدين لمياهه من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه".وأشار إلى "ضرورة إيجاد الإجراءات التنفيذية الفاعلة والتشريعات الضرورية المُلزمة الحامية للأمن المائي والزراعي في البلد، وإلى وجوب الشروع بفتح حوار عملي مع دول الجوار في هذا الشأن".وأكد رئيس العراق، على "أهمية الاهتمام بالموارد المائية في العراق والحفاظ عليها بإجراءات جادة وفاعلة، خصوصا أننا من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والجفاف والتصحر".وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في العراق النائب مثنى أمين، حذر من أن الوضع المائي للبلاد دخل في مرحلة الخطر، داعيا تركيا وإيران إلى توقيع معاهدة هلسنكي للمياه، واحترام الحصص المائية للعراق.وقال أمين، لشبكة رووداو العراقية الكردية، لدينا مشاكل كبيرة مع دول الجوار تركيا وايران، ولازالت هذه الدول لم تصل الى رؤية واضحة بخصوص الحقوق المائية للعراق واحترام هذه الحصص المائية".ولأكثر من مرة حملت بغداد جارتيها إيران وتركيا مسؤولية تراجع منسوب المياه إلى حد مخيف على خلفية بناء سدود على نهري دجلة والفرات.وكان البنك الدولي قد حذر من أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.والعراق الغني بالنفط والذي يتجاوز عدد سكانه 42 مليون نسمة من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم.وخلال الساعات الأخيرة، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

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