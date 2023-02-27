https://sputnikarabic.ae/20230227/الخارجية-الروسية-عقوبات-سيئول-ضد-موسكو-ستؤثر-على-التعاون-بشأن-شبه-الجزيرة-الكورية-1074097487.html

الخارجية الروسية: عقوبات سيئول ضد موسكو ستؤثر على التعاون بشأن شبه الجزيرة الكورية

الخارجية الروسية: عقوبات سيئول ضد موسكو ستؤثر على التعاون بشأن شبه الجزيرة الكورية

أعلنت الخارجية الروسية أن عقوبات كوريا الجنوبية ضد روسيا لن تؤثر على العلاقات الثنائية فحسب، بل ستؤثر أيضا على التعاون بشأن التسوية حول شبه الجزيرة الكورية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T13:16+0000

2023-02-27T13:16+0000

2023-02-27T13:16+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

كوريا الجنوبية

التسوية السياسية

شبه الجزيرة الكورية

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وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، في بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت بشأن خطط سيئول لتوسيع العقوبات التجارية ضد موسكو: "أشعر بخيبة أمل عميقة من هذا القرار، الذي يتماشى مع خط "الغرب الجماعي" بقيادة واشنطن المعادي لروسيا، والذي تم اتخاذه، بلا شك، بناء على طلب من حليف كبير".وأضافت: "هذا بلا شك سيضر بالتعاون الروسي- الكوري الجنوبي، الذي عانى بالفعل بشكل خطير بعد انضمام جمهورية كوريا إلى الحزمة الأولى من عقوبات الغرب الجماعي.. إن الإجراءات غير الودية لجمهورية كوريا ستؤثر ليس فقط على النطاق الكامل للعلاقات الثنائية، ولكن أيضا على نوعية التعاون بين البلدين في مجال التسوية الكورية".

https://sputnikarabic.ae/20230130/لافروف-عودة-الأسلحة-النووية-الأمريكية-إلى-شبه-الجزيرة-الكورية-ستؤدي-إلى-عواقب-غير-سارة-1072869075.html

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, كوريا الجنوبية, التسوية السياسية, شبه الجزيرة الكورية