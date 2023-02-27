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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الخزانة-الأمريكية-تعلن-تحويل-12-مليار-دولار-لأوكرانيا-من-ميزانية-قدرها-10-مليارات-دولار-1074111696.html
الخزانة الأمريكية تعلن تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا من ميزانية قدرها 10 مليارات دولار
الخزانة الأمريكية تعلن تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا من ميزانية قدرها 10 مليارات دولار
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة إلى كييف أن الولايات المتحدة خصصت 1.2 مليار دولار من إجمالي ميزانية الدعم البالغة 10 مليارات دولار والتي... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T18:59+0000
2023-02-27T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أمريكية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وقالت الوزيرة الأمريكية، اليوم الاثنين: "يسعدني أن أعلن عن تحويل مبلغ إضافي قدره 1.2 مليار دولار. هذه هي الدفعة الأولى من 10 مليارات دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي ستقدمه الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.وشددت يلين على أن التركيز الرئيسي للاستراتيجية الأمريكية هذا العام سيكون منع روسيا من محاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية. كما تعتزم الدولة زيادة ضغط العقوبات على روسيا.في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض قيود على 80% من القطاع المصرفي الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب التقرير، فإن نحو 2.4 ألف فرد وكيان قانوني يخضعون للعقوبات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يدرج-121-فردا-و96-منظمة-ضمن-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-1073987688.html
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العالم, أمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العالم, أمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الخزانة الأمريكية تعلن تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا من ميزانية قدرها 10 مليارات دولار

18:59 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS / وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS /
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صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة إلى كييف أن الولايات المتحدة خصصت 1.2 مليار دولار من إجمالي ميزانية الدعم البالغة 10 مليارات دولار والتي سيتم إرسالها في الأشهر المقبلة.
وقالت الوزيرة الأمريكية، اليوم الاثنين: "يسعدني أن أعلن عن تحويل مبلغ إضافي قدره 1.2 مليار دولار. هذه هي الدفعة الأولى من 10 مليارات دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي ستقدمه الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
وشددت يلين على أن التركيز الرئيسي للاستراتيجية الأمريكية هذا العام سيكون منع روسيا من محاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية. كما تعتزم الدولة زيادة ضغط العقوبات على روسيا.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
25 فبراير, 11:41 GMT
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض قيود على 80% من القطاع المصرفي الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب التقرير، فإن نحو 2.4 ألف فرد وكيان قانوني يخضعون للعقوبات الأمريكية.
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