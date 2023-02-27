https://sputnikarabic.ae/20230227/الخزانة-الأمريكية-تعلن-تحويل-12-مليار-دولار-لأوكرانيا-من-ميزانية-قدرها-10-مليارات-دولار-1074111696.html
الخزانة الأمريكية تعلن تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا من ميزانية قدرها 10 مليارات دولار
الخزانة الأمريكية تعلن تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا من ميزانية قدرها 10 مليارات دولار
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة إلى كييف أن الولايات المتحدة خصصت 1.2 مليار دولار من إجمالي ميزانية الدعم البالغة 10 مليارات دولار والتي... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T18:59+0000
2023-02-27T18:59+0000
2023-02-27T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أمريكية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وقالت الوزيرة الأمريكية، اليوم الاثنين: "يسعدني أن أعلن عن تحويل مبلغ إضافي قدره 1.2 مليار دولار. هذه هي الدفعة الأولى من 10 مليارات دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي ستقدمه الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.وشددت يلين على أن التركيز الرئيسي للاستراتيجية الأمريكية هذا العام سيكون منع روسيا من محاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية. كما تعتزم الدولة زيادة ضغط العقوبات على روسيا.في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض قيود على 80% من القطاع المصرفي الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب التقرير، فإن نحو 2.4 ألف فرد وكيان قانوني يخضعون للعقوبات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يدرج-121-فردا-و96-منظمة-ضمن-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-1073987688.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العالم, أمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الخزانة الأمريكية تعلن تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا من ميزانية قدرها 10 مليارات دولار
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صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة إلى كييف أن الولايات المتحدة خصصت 1.2 مليار دولار من إجمالي ميزانية الدعم البالغة 10 مليارات دولار والتي سيتم إرسالها في الأشهر المقبلة.
وقالت الوزيرة الأمريكية، اليوم الاثنين: "يسعدني أن أعلن عن تحويل مبلغ إضافي قدره 1.2 مليار دولار. هذه هي الدفعة الأولى من 10 مليارات دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي ستقدمه الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
وشددت يلين على أن التركيز الرئيسي للاستراتيجية الأمريكية هذا العام سيكون منع روسيا من محاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية. كما تعتزم الدولة زيادة ضغط العقوبات على روسيا.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض قيود على 80% من القطاع المصرفي الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب التقرير، فإن نحو 2.4 ألف فرد وكيان قانوني يخضعون للعقوبات الأمريكية.