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الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يدرج-121-فردا-و96-منظمة-ضمن-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-1073987688.html
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج 121 فردا و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة الذي يتبناها ضد روسيا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:41+0000
2023-02-25T11:58+0000
العالم
روسيا
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وأوضح البيان الصادر اليوم السبت على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كيانًا، وفرض قيود تصدير أصارمة عليها".وبحسب بوريل أضاف الاتحاد الأوروبي "7 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج"، مشيرا إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركة القدس لصناعة الطيران، وشهد لصناعة الطيران.وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي "تشمل 121 فردًا".كما لفت بوريل في بيانه إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-بث-وتوزيع-كل-ما-يتعلق-بوكالة-سبوتنيك-وآر-تي--1073986837.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

11:41 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج 121 فردا و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة الذي يتبناها ضد روسيا.
وأوضح البيان الصادر اليوم السبت على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كيانًا، وفرض قيود تصدير أصارمة عليها".

وبحسب بوريل أضاف الاتحاد الأوروبي "7 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج"، مشيرا إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركة القدس لصناعة الطيران، وشهد لصناعة الطيران.
جناح وكالة سبوتنيك في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" و"آر تي"
11:19 GMT
وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي "تشمل 121 فردًا".
كما لفت بوريل في بيانه إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.
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