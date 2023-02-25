https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يدرج-121-فردا-و96-منظمة-ضمن-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-1073987688.html
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج 121 فردا و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة الذي يتبناها ضد روسيا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:41+0000
2023-02-25T11:41+0000
2023-02-25T11:58+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وأوضح البيان الصادر اليوم السبت على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كيانًا، وفرض قيود تصدير أصارمة عليها".وبحسب بوريل أضاف الاتحاد الأوروبي "7 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج"، مشيرا إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركة القدس لصناعة الطيران، وشهد لصناعة الطيران.وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي "تشمل 121 فردًا".كما لفت بوريل في بيانه إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-بث-وتوزيع-كل-ما-يتعلق-بوكالة-سبوتنيك-وآر-تي--1073986837.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
11:41 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج 121 فردا و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة الذي يتبناها ضد روسيا.
وأوضح البيان الصادر اليوم السبت على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كيانًا، وفرض قيود تصدير أصارمة عليها".
وبحسب بوريل أضاف الاتحاد الأوروبي "7 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج"، مشيرا إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركة القدس لصناعة الطيران، وشهد لصناعة الطيران.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي "تشمل 121 فردًا".
كما لفت
بوريل في بيانه إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.