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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الدفاع-الأوكرانية-تكشف-عن-صعوبة-الوضع-على-طول-خط-المواجهة--1074113970.html
الدفاع الأوكرانية تكشف عن صعوبة الوضع على طول خط المواجهة
الدفاع الأوكرانية تكشف عن صعوبة الوضع على طول خط المواجهة
صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن الوضع صعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T20:33+0000
2023-02-27T20:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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عمليات عسكرية
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وكتبت ماليار في منشور عبر حسابها على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "بكلمات قصيرة وبسيطة، الوضع في الجبهة صعب".ولفتت إلى أن الوحدات الروسية في هذه المنطقة تزيد من حدة العمليات الهجومية، فيما زعمت أنها تستخدم "تكتيكات الاستنزاف والتدمير الشامل".في وقت سابق اليوم، أعلنت وحدات "فاغنر" سيطرتها على بلدة ستوبكي شمالي أرتيوموفسك، مشيرة إلى أن الوحدات الهجومية دخلت أيضا إلى منطقة إيلينوفكا.تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230227/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-ستوبكي-في-أرتيوموفسك-1074104075.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية
العالم, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية

الدفاع الأوكرانية تكشف عن صعوبة الوضع على طول خط المواجهة

20:33 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 20:34 GMT 27.02.2023)
© AFP 2023 / Anatolii Stepanovقصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
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صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن الوضع صعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله.
وكتبت ماليار في منشور عبر حسابها على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "بكلمات قصيرة وبسيطة، الوضع في الجبهة صعب".
ووفقا لنائبة الوزير، فإن اتجاه أرتيوموفسك يشكل أكبر الصعوبات للجيش الأوكراني.
ولفتت إلى أن الوحدات الروسية في هذه المنطقة تزيد من حدة العمليات الهجومية، فيما زعمت أنها تستخدم "تكتيكات الاستنزاف والتدمير الشامل".
في وقت سابق اليوم، أعلنت وحدات "فاغنر" سيطرتها على بلدة ستوبكي شمالي أرتيوموفسك، مشيرة إلى أن الوحدات الهجومية دخلت أيضا إلى منطقة إيلينوفكا.

بدوره، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، إن هناك الآن ظروفا مواتية لتطويق العدو في أرتيوموفسك. وبحسب قوله، فقد حرر مقاتلو مجموعة "فاغنر" ياغودنوي وبيرخوفكا على مسافة غير بعيدة من المدينة، مما جعل من الممكن الوصول إلى قريتي خروموفو وبوغدانوفكا.

عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على بلدة ستوبكي في أرتيوموفسك
16:01 GMT
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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