https://sputnikarabic.ae/20230227/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-ستوبكي-في-أرتيوموفسك-1074104075.html
القوات الروسية تسيطر على بلدة ستوبكي في أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على بلدة ستوبكي في أرتيوموفسك
أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على بلدة ستوبكي في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T16:01+0000
2023-02-27T16:01+0000
2023-02-27T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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عمليات عسكرية
السيطرة
أخبار جمهورية دونيتسك
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر من الميدان، قوله إن قرية ستوبكي الصغيرة في شمال مدينة أرتيوموفسك وقعت تحت سيطرة قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية، مضيفا أن القوات الهجومية دخلت إلى قرية إلينوفكا.قبل يومين، قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فجرت سدا في أرتيوموفسك. ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية فعلت ذلك من أجل إبطاء هجوم الوحدات الروسية وخلق ظروف غير مقبولة لحياة السكان المدنيين الباقين في المدينة.من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن تفجير القوات المسلحة الأوكرانية للسد لن يؤثر على تقدم الوحدات الروسية في مدينة أرتيوموفسك. في الوقت نفسه، قد تضر تصرفات الجيش الأوكراني بهم، مما يزيد من احتمال تطويق الحامية في الجزء الشمالي من المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230227/بوشيلين-تغيرات-كبيرة-على-محور-أرتيوموفسك-تخلق-ظروفا-مؤاتية-لإحكام-الطوق-على-الخصم-1074069722.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, السيطرة, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, عمليات عسكرية, السيطرة, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على بلدة ستوبكي في أرتيوموفسك
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أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على بلدة ستوبكي في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر من الميدان، قوله إن قرية ستوبكي الصغيرة في شمال مدينة أرتيوموفسك وقعت تحت سيطرة قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية، مضيفا أن القوات الهجومية دخلت إلى قرية إلينوفكا.
قبل يومين، قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فجرت سدا في أرتيوموفسك. ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية فعلت ذلك من أجل إبطاء هجوم الوحدات الروسية وخلق ظروف غير مقبولة لحياة السكان المدنيين الباقين في المدينة.
من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن تفجير القوات المسلحة الأوكرانية للسد لن يؤثر على تقدم الوحدات الروسية في مدينة أرتيوموفسك. في الوقت نفسه، قد تضر تصرفات الجيش الأوكراني بهم، مما يزيد من احتمال تطويق الحامية في الجزء الشمالي من المدينة.