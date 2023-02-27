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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-ستوبكي-في-أرتيوموفسك-1074104075.html
القوات الروسية تسيطر على بلدة ستوبكي في أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على بلدة ستوبكي في أرتيوموفسك
أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على بلدة ستوبكي في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T16:01+0000
2023-02-27T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
السيطرة
أخبار جمهورية دونيتسك
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر من الميدان، قوله إن قرية ستوبكي الصغيرة في شمال مدينة أرتيوموفسك وقعت تحت سيطرة قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية، مضيفا أن القوات الهجومية دخلت إلى قرية إلينوفكا.قبل يومين، قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فجرت سدا في أرتيوموفسك. ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية فعلت ذلك من أجل إبطاء هجوم الوحدات الروسية وخلق ظروف غير مقبولة لحياة السكان المدنيين الباقين في المدينة.من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن تفجير القوات المسلحة الأوكرانية للسد لن يؤثر على تقدم الوحدات الروسية في مدينة أرتيوموفسك. في الوقت نفسه، قد تضر تصرفات الجيش الأوكراني بهم، مما يزيد من احتمال تطويق الحامية في الجزء الشمالي من المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230227/بوشيلين-تغيرات-كبيرة-على-محور-أرتيوموفسك-تخلق-ظروفا-مؤاتية-لإحكام-الطوق-على-الخصم-1074069722.html
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روسيا, عمليات عسكرية, السيطرة, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, عمليات عسكرية, السيطرة, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تسيطر على بلدة ستوبكي في أرتيوموفسك

16:01 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر تابعون لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على بلدة ستوبكي في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر من الميدان، قوله إن قرية ستوبكي الصغيرة في شمال مدينة أرتيوموفسك وقعت تحت سيطرة قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية، مضيفا أن القوات الهجومية دخلت إلى قرية إلينوفكا.
قبل يومين، قال إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فجرت سدا في أرتيوموفسك. ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية فعلت ذلك من أجل إبطاء هجوم الوحدات الروسية وخلق ظروف غير مقبولة لحياة السكان المدنيين الباقين في المدينة.
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: تغيرات كبيرة على محور أرتيوموفسك تخلق ظروفا مؤاتية لإحكام الطوق على الخصم
11:27 GMT
من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن تفجير القوات المسلحة الأوكرانية للسد لن يؤثر على تقدم الوحدات الروسية في مدينة أرتيوموفسك. في الوقت نفسه، قد تضر تصرفات الجيش الأوكراني بهم، مما يزيد من احتمال تطويق الحامية في الجزء الشمالي من المدينة.
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