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https://sputnikarabic.ae/20230227/الرئاسة-السورية-تكشف-تفاصيل-رسالة-السيسي-إلى-الأسد-1074067682.html
الرئاسة السورية تكشف تفاصيل رسالة السيسي إلى الأسد
الرئاسة السورية تكشف تفاصيل رسالة السيسي إلى الأسد
كشفت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، تفاصيل الرسالة التي حملها وزير الخارجية المصري سامح شكري من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السوري بشار الأسد. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T10:38+0000
2023-02-27T10:49+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية على منصة "تلغرام": "نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري للرئيس بشار الأسد خلال لقائه به اليوم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن بلاده مع سوريا واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال، وأبلغ سيادته تحيات الرئيس السيسي واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين سورية ومصر، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين".كما اعتبر الوزير شكري أنّ العلاقة السورية -المصرية هي ركن أساسي في حماية الأقطار العربية، مؤكداً أن مصر ستكون دائماً مع كلّ ما يمكن أن يساعد سورية، وستسير قُدماً في كلّ ما من شأنه خدمة مصالح الشعب السوري الشقيق. وأشار شكري إلى الروابط التي تجمع بين الشعبين السوري والمصري، ولفت إلى أنّ السوريين المقيمين في مصر أظهروا قدرة كبيرة على التأقلم مع المجتمع المصري ، وحققوا نجاحاً كبيراً في أعمالهم في مختلف المجالات.من جهته، شكر الرئيس الأسد لما قدمته جمهورية مصر العربية من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال، مؤكداً على أن سوريا حريصة أيضاً على العلاقات التي تربطها مع مصر، مشيراً إلى أنّه يجب النظر دائماً إلى العلاقات السورية المصرية من منظور عام وفي إطار السياق الطبيعي والتاريخي لهذه العلاقات.كما اعتبر الرئيس الأسد أن العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي هو الأساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام، منوها إلى أنّ مصر لم تعامل السوريين الذين استقروا فيها خلال مرحلة الحرب على سوريا كلاجئين، بل احتضنهم الشعب المصري في جميع المناطق ما يؤكد على الروابط التي تجمع بين الشعبين، والأصالة التي يمتلكها الشعب المصري.
https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-للرئيس-السوري-السوريون-يعيشون-بين-أشقائهم-في-مصر-كمصريين-1074065334.html
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العالم العربي
العالم العربي

الرئاسة السورية تكشف تفاصيل رسالة السيسي إلى الأسد

10:38 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 27.02.2023)
© Photo / SyrianPresidencyالرئيس السوري بسار الأسد يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في دمشق بتاريخ 27 فبراير 2023
الرئيس السوري بسار الأسد يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في دمشق بتاريخ 27 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Photo / SyrianPresidency
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كشفت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، تفاصيل الرسالة التي حملها وزير الخارجية المصري سامح شكري من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية على منصة "تلغرام": "نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري للرئيس بشار الأسد خلال لقائه به اليوم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن بلاده مع سوريا واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال، وأبلغ سيادته تحيات الرئيس السيسي واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين سورية ومصر، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين".
كما اعتبر الوزير شكري أنّ العلاقة السورية -المصرية هي ركن أساسي في حماية الأقطار العربية، مؤكداً أن مصر ستكون دائماً مع كلّ ما يمكن أن يساعد سورية، وستسير قُدماً في كلّ ما من شأنه خدمة مصالح الشعب السوري الشقيق. وأشار شكري إلى الروابط التي تجمع بين الشعبين السوري والمصري، ولفت إلى أنّ السوريين المقيمين في مصر أظهروا قدرة كبيرة على التأقلم مع المجتمع المصري ، وحققوا نجاحاً كبيراً في أعمالهم في مختلف المجالات.
الرئيس السوري بسار الأسد يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في دمشق بتاريخ 27 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
شكري للرئيس الأسد: السوريون يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين
10:24 GMT
من جهته، شكر الرئيس الأسد لما قدمته جمهورية مصر العربية من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال، مؤكداً على أن سوريا حريصة أيضاً على العلاقات التي تربطها مع مصر، مشيراً إلى أنّه يجب النظر دائماً إلى العلاقات السورية المصرية من منظور عام وفي إطار السياق الطبيعي والتاريخي لهذه العلاقات.
كما اعتبر الرئيس الأسد أن العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي هو الأساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام، منوها إلى أنّ مصر لم تعامل السوريين الذين استقروا فيها خلال مرحلة الحرب على سوريا كلاجئين، بل احتضنهم الشعب المصري في جميع المناطق ما يؤكد على الروابط التي تجمع بين الشعبين، والأصالة التي يمتلكها الشعب المصري.
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