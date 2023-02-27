https://sputnikarabic.ae/20230227/القوات-الأوكرانية-تسعى-لتفجير-محطة-الطاقة-الحرارية-على-قناة-سيفيرودونيتسك---دونباس-1074071315.html
القوات الأوكرانية تسعى لتفجير محطة الطاقة الحرارية على قناة سيفيرودونيتسك - دونباس
القوات الأوكرانية تسعى لتفجير محطة الطاقة الحرارية على قناة سيفيرودونيتسك - دونباس
أعلن محافظ مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية تقوم بتلغيم محطة الطاقة الحرارية العاملة المتبقية على نهر سيفيرودونيتسك- الذي... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T11:35+0000
2023-02-27T11:35+0000
2023-02-27T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
فصف
محطة حرارية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بريخودكو في لقاء مع القناة الروسية الأولى "لنبدأ بقناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس التي تم تدميرها. أولا تم تدمير المرحلة الأولى من منصات الضخ، وكل هذا مستمر، بعد ذلك تم تفجير المنصتين المتبقيين - تم إيقاف عمل القناة. إلى الآن لم يتم تفجير إحدى محطات الطاقة الحرارية، والتي تزود، من بين مناطق أخرى جزء من مدينة سلافيانسك، ولكنها تعمل بشكل أساسي في القناة، لكنها أيضا ملغومة - سوف يفجرونها".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية عندما تراجعت، فجرت سدا في أرتيموفسك (باخموت) من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية.إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230108/سلطات-دونيتسك-تضرر-محطتين-للطاقة-إثر-قصف-أوكراني-على-أراضي-الجمهورية-1072036002.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية, فصف, محطة حرارية
روسيا, القوات الأوكرانية, فصف, محطة حرارية
القوات الأوكرانية تسعى لتفجير محطة الطاقة الحرارية على قناة سيفيرودونيتسك - دونباس
11:35 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أعلن محافظ مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية تقوم بتلغيم محطة الطاقة الحرارية العاملة المتبقية على نهر سيفيرودونيتسك- الذي يمر عبر منطقة دونباس، لتفجيرها أثناء الانسحاب.
موسكو - سبوتنيك. وقال بريخودكو في لقاء مع القناة الروسية الأولى "لنبدأ بقناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس التي تم تدميرها. أولا تم تدمير المرحلة الأولى من منصات الضخ، وكل هذا مستمر، بعد ذلك تم تفجير المنصتين المتبقيين - تم إيقاف عمل القناة. إلى الآن لم يتم تفجير إحدى محطات الطاقة الحرارية، والتي تزود، من بين مناطق أخرى جزء من مدينة سلافيانسك، ولكنها تعمل بشكل أساسي في القناة، لكنها أيضا ملغومة - سوف يفجرونها".
وأضاف، "إنهم (السلطات الأوكرانية) مهتمون فقط بأرضنا، إنهم يقاتلون من أجل الأرض. يتبعون سياسة التدمير. لقد رأينا ذلك في ماريوبول عندها لم يسمحوا للناس بالخروج".
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية عندما تراجعت، فجرت سدا في أرتيموفسك (باخموت) من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.