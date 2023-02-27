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https://sputnikarabic.ae/20230227/تونس-تلقي-القبض-على-151-مهاجرا-غير-شرعي-من-جنسيات-أفريقية-1074052426.html
تونس تلقي القبض على 151 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية
تونس تلقي القبض على 151 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية
أعلنت السلطات التونسية إلقاء وحدات الحرس الوطني، القبض على 151 شخصا من أفريقيا جنوب الصحراء. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T07:38+0000
2023-02-27T07:38+0000
أخبار تونس اليوم
مهاجر غير شرعي
الجزائر
العالم العربي
ضبط الحدود
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جاء هذا في بيان صادر، يوم الأحد الماضي، عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع قناة "نسمة".وذكر البيان أن وحدات الحرس الوطني التي تعمل في تطاوين، والقصرين، وقبلي، ونابل، وسوسة، وبنعروس، وباجة، وزغوان، وجندوبة والمنستير، تمكنت يوم السبت الماضي من ضبط 151 شخصا من جنسيات أفريقية.وأوضح البيان أن عملية توقيف المهاجرين غير النظاميين تأتي في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة.وأوضح أنهم تعمدوا تخطي الحدود الجزائرية - التونسية خلسة والإقامة في البلاد بشكل غير قانوني.
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أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي, الجزائر, العالم العربي, ضبط الحدود
أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي, الجزائر, العالم العربي, ضبط الحدود

تونس تلقي القبض على 151 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية

07:38 GMT 27.02.2023
© AP Photo / Aimen Zineعناصر من الحرس الوطني التونسي
عناصر من الحرس الوطني التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Aimen Zine
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أعلنت السلطات التونسية إلقاء وحدات الحرس الوطني، القبض على 151 شخصا من أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء هذا في بيان صادر، يوم الأحد الماضي، عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع قناة "نسمة".
07:33 GMT
وذكر البيان أن وحدات الحرس الوطني التي تعمل في تطاوين، والقصرين، وقبلي، ونابل، وسوسة، وبنعروس، وباجة، وزغوان، وجندوبة والمنستير، تمكنت يوم السبت الماضي من ضبط 151 شخصا من جنسيات أفريقية.
وأوضح البيان أن عملية توقيف المهاجرين غير النظاميين تأتي في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة.
وأوضح أنهم تعمدوا تخطي الحدود الجزائرية - التونسية خلسة والإقامة في البلاد بشكل غير قانوني.
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