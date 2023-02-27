https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-الوزراء-اليمني-يؤكد-دعم-المسار-الأممي-لإحلال-السلام-في-بلاده-1074115470.html
رئيس الوزراء اليمني يؤكد دعم المسار الأممي لإحلال السلام في بلاده
رئيس الوزراء اليمني يؤكد دعم المسار الأممي لإحلال السلام في بلاده
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، دعم حكومته لمسار الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، الذي يمزق اليمن للعام الثامن على التوالي، داعيا إلى الضغط على جماعة... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة – سبوتنيك. جاءت تصريحات عبد الملك، اليوم الاثنين، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023، في مدينة جنيف السويسرية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وشدد على "ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على الحوثيين وداعميهم في طهران، للاستجابة الجادة والكف عن ممارساتهم الإجرامية ضد الشعب اليمني"، على حد قوله.وأشاد رئيس الوزراء اليمني بـ "جهود الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية وأهمية تعاطيها مع الأولويات والاحتياجات الملحة في الجانب الإنساني والتنموي".من جانبه، قال غوتيريش، إن "ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة"، مؤكدا أنه "يتابع الوضع في اليمن عن كثب من أجل الاستمرار في جهود استعادة المسار السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية".وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات نحو 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230105/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يبحث-مع-المبعوث-الأممي-جهود-إحياء-مسار-السلام-1071963138.html
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العالم العربي, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم العربي, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
رئيس الوزراء اليمني يؤكد دعم المسار الأممي لإحلال السلام في بلاده
22:10 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 22:12 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، دعم حكومته لمسار الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، الذي يمزق اليمن للعام الثامن على التوالي، داعيا إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للاستجابة لجهود السلام.
القاهرة – سبوتنيك
. جاءت تصريحات عبد الملك، اليوم الاثنين، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023، في مدينة جنيف السويسرية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وقال: "الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يؤكدان دعمهما للمسار الأممي لإحلال السلام في اليمن".
وشدد على "ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على الحوثيين وداعميهم في طهران، للاستجابة الجادة والكف عن ممارساتهم الإجرامية ضد الشعب اليمني"، على حد قوله.
وأشاد رئيس الوزراء اليمني بـ "جهود الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي
لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية وأهمية تعاطيها مع الأولويات والاحتياجات الملحة في الجانب الإنساني والتنموي".
من جانبه، قال غوتيريش، إن "ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة"، مؤكدا أنه "يتابع الوضع في اليمن عن كثب من أجل الاستمرار في جهود استعادة المسار السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني
خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات نحو 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.