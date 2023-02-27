https://sputnikarabic.ae/20230227/روسيا-ترسل-مستشفى-متنقلا-متعدد-التخصصات-إلى-سوريا-بطائرة-شحن-عسكرية-1074065192.html
روسيا ترسل مستشفى متنقلا متعدد التخصصات إلى سوريا بطائرة شحن عسكرية
روسيا ترسل مستشفى متنقلا متعدد التخصصات إلى سوريا بطائرة شحن عسكرية
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، أنها أرسلت إلى سوريا مستشفى متنقلًا متعدد التخصصات، لتقديم المساعدة إلى المتضررين من الزلزال، الذي ضرب المنطقة مؤخرا. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T10:23+0000
2023-02-27T10:23+0000
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روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إرسال مستشفى متنقل متعدد التخصصات، تابع للمركز الفيدرالي لطب الكوارث لدى وزارة الصحة الروسية، إلى سوريا".وأضاف البيان أنه "خلال الأيام القادمة، سيتم إرسال فريق متعدد التخصصات من الأطباء إلى الجمهورية العربية (السورية)، يضم جراحين، وأطباء تخدير وأخصائيين في الأمراض المعدية، وأطباء تشخيص بالموجات فوق الصوتية، وطاقم عاملين طبيين من المستوى التوسط (مساعدين طبيين)".وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، للصحفيين: "نعمل دومًا على توسيع التعاون مع الزملاء من سوريا؛ ومستعدون لتزويدهم بالمساعدة والدعم اللازمين.وإلى جانب المستشفى المتنقل، تم إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، تشمل 15 طناً من الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات الأساسية.جدير بالذكر، أن المساعدات الإنسانية، تم جمعها بالتنسيق مع سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230211/الرئيس-السوري-بين-فرق-الإنقاذ-الروسية-في-مناطق-الزلزال-فيديو-1073383359.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا ترسل مستشفى متنقلا متعدد التخصصات إلى سوريا بطائرة شحن عسكرية
10:23 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، أنها أرسلت إلى سوريا مستشفى متنقلًا متعدد التخصصات، لتقديم المساعدة إلى المتضررين من الزلزال، الذي ضرب المنطقة مؤخرا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إرسال مستشفى متنقل متعدد التخصصات، تابع للمركز الفيدرالي لطب الكوارث لدى وزارة الصحة الروسية، إلى سوريا".
وسيتم تسليم الشحنة بواسطة طائرة نقل عسكري من نوع روسلان، تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأضاف البيان أنه "خلال الأيام القادمة، سيتم إرسال فريق متعدد التخصصات من الأطباء إلى الجمهورية العربية (السورية)، يضم جراحين، وأطباء تخدير وأخصائيين في الأمراض المعدية، وأطباء تشخيص بالموجات فوق الصوتية، وطاقم عاملين طبيين من المستوى التوسط (مساعدين طبيين)".
وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، للصحفيين: "نعمل دومًا على توسيع التعاون مع الزملاء من سوريا؛ ومستعدون لتزويدهم بالمساعدة والدعم اللازمين.
في المستقبل القريب، سيتوجه حوالي 40 طبيبا بتكليف من الوزير (ميخائيل موراشكو)، إلى سوريا؛ لتقديم المساعدة الطبية إلى المتضررين".
وإلى جانب المستشفى المتنقل، تم إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، تشمل 15 طناً من الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات الأساسية.
جدير بالذكر، أن المساعدات الإنسانية، تم جمعها بالتنسيق مع سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو.