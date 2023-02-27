https://sputnikarabic.ae/20230227/كييف-تقر-بتعزيز-قواتها-على-حدود-جمهورية-بريدنيستروفيه-المولدافية-1074104724.html
كييف تقر بتعزيز قواتها على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
كييف تقر بتعزيز قواتها على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوبية"، ناتاليا غومينيوك، أن كييف قامت بتعزيز وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من بريدنيستروفيه. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T16:35+0000
2023-02-27T16:35+0000
2023-02-27T16:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مولدوفا
أخبار أوكرانيا
قوات
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وقالت غومينيوك على قناة "رادا" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "تتركز قواتنا على طول الحدود بأكملها (جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية).وبحسب قولها، فإن القوات الأوكرانية الموجودة بالقرب من جمهورية بريدنيستروفيه في مولدوفا غير المعترف بها "كافية لمواجهة التهديد المحتمل افتراضيا من روسيا".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن نظام كييف يكثّف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على ذلك.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي يسجّل تحشيدا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يكثف-استعداداته-لغزو-ترانسنيستريا-المولدافية-1073950156.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مولدوفا, أخبار أوكرانيا, قوات
العالم, مولدوفا, أخبار أوكرانيا, قوات
كييف تقر بتعزيز قواتها على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
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أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوبية"، ناتاليا غومينيوك، أن كييف قامت بتعزيز وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من بريدنيستروفيه.
وقالت غومينيوك على قناة "رادا" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "تتركز قواتنا على طول الحدود بأكملها (جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية).
وبحسب قولها، فإن القوات الأوكرانية الموجودة بالقرب من جمهورية بريدنيستروفيه في مولدوفا غير المعترف بها "كافية لمواجهة التهديد المحتمل افتراضيا من روسيا".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن نظام كييف يكثّف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على ذلك.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي يسجّل تحشيدا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.