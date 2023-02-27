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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/كييف-تقر-بتعزيز-قواتها-على-حدود-جمهورية-بريدنيستروفيه-المولدافية-1074104724.html
كييف تقر بتعزيز قواتها على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
كييف تقر بتعزيز قواتها على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوبية"، ناتاليا غومينيوك، أن كييف قامت بتعزيز وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من بريدنيستروفيه. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T16:35+0000
2023-02-27T16:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مولدوفا
أخبار أوكرانيا
قوات
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وقالت غومينيوك على قناة "رادا" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "تتركز قواتنا على طول الحدود بأكملها (جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية).وبحسب قولها، فإن القوات الأوكرانية الموجودة بالقرب من جمهورية بريدنيستروفيه في مولدوفا غير المعترف بها "كافية لمواجهة التهديد المحتمل افتراضيا من روسيا".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن نظام كييف يكثّف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على ذلك.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي يسجّل تحشيدا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يكثف-استعداداته-لغزو-ترانسنيستريا-المولدافية-1073950156.html
مولدوفا
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العالم, مولدوفا, أخبار أوكرانيا, قوات
العالم, مولدوفا, أخبار أوكرانيا, قوات

كييف تقر بتعزيز قواتها على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية

16:35 GMT 27.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Clay Gilliland / The border between Transnistria and Moldovaترانسنيستريا
ترانسنيستريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Clay Gilliland / The border between Transnistria and Moldova
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أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوبية"، ناتاليا غومينيوك، أن كييف قامت بتعزيز وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من بريدنيستروفيه.
وقالت غومينيوك على قناة "رادا" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "تتركز قواتنا على طول الحدود بأكملها (جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية).
وبحسب قولها، فإن القوات الأوكرانية الموجودة بالقرب من جمهورية بريدنيستروفيه في مولدوفا غير المعترف بها "كافية لمواجهة التهديد المحتمل افتراضيا من روسيا".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن نظام كييف يكثّف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على ذلك.
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف يكثف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
23 فبراير, 22:26 GMT
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي يسجّل تحشيدا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.
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