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https://sputnikarabic.ae/20230227/-غواصتان-نوويتان-تنضمان-إلى-البحرية-الروسية--1074051515.html
غواصتان نوويتان تنضمان إلى البحرية الروسية
غواصتان نوويتان تنضمان إلى البحرية الروسية
تنضم هذا العام إلى البحرية الروسية أحدث غواصتين نوويتين، هما الغواصة الاستراتيجية "ألكسندر الثالث"، والغواصة "كراسنويارسك" متعددة الأغراض. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T07:20+0000
2023-02-27T07:26+0000
رصد عسكري
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ففي حديث لـ"سبوتنيك" قال أليكسي رحمانوف، المدير العام للشركة المتحدة لبناء السفن (USC)، إن شركة "سيفماش" ستسلم البحرية الروسية هاتين الغواصتين في 2023.مضيفا أن "سيفماش" قد رفعت إنتاجها والذي بفضله سيتم تزويد البحرية الروسية بغواصة واحدة أو اثنتين بغرار ما حصل في عامي 2021، 2022.ولدى البحرية الروسية حاليا ست غواصات من هذا الطراز وهي: يوري دولغوروكي، ألكسندر نيفسكي، فلاديمير مونوماخ، الأمير فلاديمير، الأمير أوليغ، وجنراليسيمو سوفوروف.كما وتقوم شركة "سيفماش" في الوقت الراهن بتطوير وبناء 3 غواصات من مشروع 955А، وهي كنياز بجارسكي، دميتري دونسكوي وكنياز بوتيومكين.يعتبر مشروع "Yasen-M" من الغواصات النووية متعددة الأغراض وهي نسخة حديثة من المشروع 885.وتمتلك البحرية الروسية حاليا غواصة واحدة من المشروع 885 واثنتان - ام 885، بالإضافة لوجود 6 غواصات من فئة "ياسين" قيد البناء.
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رصد عسكري, الجيش الروسي, العالم
رصد عسكري, الجيش الروسي, العالم

غواصتان نوويتان تنضمان إلى البحرية الروسية

07:20 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 27.02.2023)
© Sputnik . Alexey Danitshev / الانتقال إلى بنك الصورغواصة روسية من نوع "لادا"
غواصة روسية من نوع لادا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Alexey Danitshev
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تنضم هذا العام إلى البحرية الروسية أحدث غواصتين نوويتين، هما الغواصة الاستراتيجية "ألكسندر الثالث"، والغواصة "كراسنويارسك" متعددة الأغراض.
ففي حديث لـ"سبوتنيك" قال أليكسي رحمانوف، المدير العام للشركة المتحدة لبناء السفن (USC)، إن شركة "سيفماش" ستسلم البحرية الروسية هاتين الغواصتين في 2023.
مضيفا أن "سيفماش" قد رفعت إنتاجها والذي بفضله سيتم تزويد البحرية الروسية بغواصة واحدة أو اثنتين بغرار ما حصل في عامي 2021، 2022.

هذا وتنتمي غواصات فئة "Borey" والمحدثة منها "Borey-A" إلى الجيل الرابع المزودة بصواريخ نووية عابرة للقارات، وهي مسلحة بـ 16 صاروخا باليستيا من طراز Bulava ومصممة لحل مشاكل الردع النووي الاستراتيجي.

ولدى البحرية الروسية حاليا ست غواصات من هذا الطراز وهي: يوري دولغوروكي، ألكسندر نيفسكي، فلاديمير مونوماخ، الأمير فلاديمير، الأمير أوليغ، وجنراليسيمو سوفوروف.
07:06 GMT
كما وتقوم شركة "سيفماش" في الوقت الراهن بتطوير وبناء 3 غواصات من مشروع 955А، وهي كنياز بجارسكي، دميتري دونسكوي وكنياز بوتيومكين.
يعتبر مشروع "Yasen-M" من الغواصات النووية متعددة الأغراض وهي نسخة حديثة من المشروع 885.

وتم تسليح غواصات "ياسين" بصواريخ كاليبر وأونيكس المجنحة، ومن المخطط تزويدها في المستقبل بصواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وتمتلك البحرية الروسية حاليا غواصة واحدة من المشروع 885 واثنتان - ام 885، بالإضافة لوجود 6 غواصات من فئة "ياسين" قيد البناء.
© Sputnikغواصة "أوليانوفسك"
غواصة أوليانوفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
غواصة "أوليانوفسك"
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