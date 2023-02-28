https://sputnikarabic.ae/20230228/أنصار-الله-تدين-قرار-جزر-القمر-بتصنيفها-منظمة-إرهابية-1074149824.html

"أنصار الله" تدين قرار جزر القمر بتصنيفها منظمة إرهابية

"أنصار الله" تدين قرار جزر القمر بتصنيفها منظمة إرهابية

دانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الثلاثاء، قرار حكومة جزر القمر تصنيفها منظمة إرهابية، معتبرة أنها خطوة ستؤثر على علاقتها باليمن. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T15:57+0000

2023-02-28T15:57+0000

2023-02-28T15:57+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكلة من جماعة أنصار الله، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إنها "تدين قرار حكومة جزر القمر بتصنيف مكون وطني يمني [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] في ما أسمته بقائمة الكيانات الإرهابية".وأضافت أن "ذلك خطوة سابقة في تاريخ العلاقات اليمنية مع الاتحاد القُمري وتجاهلاً للعلاقات والأواصر الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين"، مشيرة إلى "أن العلاقات بين صنعاء وموروني ضاربة جذورها في التاريخ ولم تتأثر على مر السنين".ودعا بيان الخارجية في "حكومة الإنقاذ" حكومة جزر القمر إلى "عدم الانجرار وراء مواقف دول العدوان ومرتزقتها [في إشارة إلى التحالف العربي والحكومة اليمنية المدعومة منه]". على حد تعبيره.واعتبرت وزارة الخارجية في "حكومة الإنقاذ"، أن "مثل هذا الإجراء سيؤثر على مستقبل العلاقات الرسمية بين البلدين"، داعيةً حكومة الاتحاد القمري إلى "مراجعة موقفها والعودة لجادة الصواب". على حد قولها.ويوم السبت الماضي، أدرجت حكومة جزر القمر، 69 كياناً وتنظيماً بينها جماعة أنصار الله على قائمة الإرهاب، وحظرت أنشطتها على أراضيها.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

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