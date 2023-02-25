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https://sputnikarabic.ae/20230225/قيادي-بأنصار-الله-يتهم-أمريكا-بازدواجية-المعايير-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-واليمن-1074006197.html
"أنصار الله" تتهم أمريكا بازدواجية المعايير بشأن السلام في أوكرانيا واليمن
"أنصار الله" تتهم أمريكا بازدواجية المعايير بشأن السلام في أوكرانيا واليمن
علق عضو في الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" عبد الملك العجري، اليوم السبت، على رفض الولايات المتحدة الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال العجري وهو عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، عبر "تويتر": "وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني) بلينكن معرضاً بالمبادرة الصينية: لا يمكن لأي دولة أن تتحدث عن السلام وهي تدعم روسيا عسكريا".وأضاف: "حسنا، وماذا عن الدول التي تتحدث عن السلام في اليمن وهي تدعم دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) عسكرياً وسياسياً !! أم أن دمهم دم ودمنا ماء ".ونشرت الخارجية الصينية، يوم أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-المبادرة-الصينية-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-تعود-بالفائدة-على-روسيا-فقط-1073976731.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
الصين, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي

"أنصار الله" تتهم أمريكا بازدواجية المعايير بشأن السلام في أوكرانيا واليمن

21:33 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 21:58 GMT 25.02.2023)
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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علق عضو في الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" عبد الملك العجري، اليوم السبت، على رفض الولايات المتحدة الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال العجري وهو عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، عبر "تويتر": "وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني) بلينكن معرضاً بالمبادرة الصينية: لا يمكن لأي دولة أن تتحدث عن السلام وهي تدعم روسيا عسكريا".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: المبادرة الصينية لحل النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط
02:16 GMT
وأضاف: "حسنا، وماذا عن الدول التي تتحدث عن السلام في اليمن وهي تدعم دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) عسكرياً وسياسياً !! أم أن دمهم دم ودمنا ماء ".
ونشرت الخارجية الصينية، يوم أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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