https://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-الوضع-بالقرب-من-أرتيوموفسك-أسوأ-بكثير-مما-تعترف-به-كييف-رسميا-1074156506.html
إعلام: الوضع بالقرب من أرتيوموفسك أسوأ بكثير مما تعترف به كييف رسميا
إعلام: الوضع بالقرب من أرتيوموفسك أسوأ بكثير مما تعترف به كييف رسميا
أعلن الجيش الأوكراني أن الوضع بالقرب من أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت) للقوات المسلحة الأوكرانية، أسوأ بكثير مما هو معترف به رسميا في كييف. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T19:13+0000
2023-02-28T19:13+0000
2023-02-28T19:13+0000
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وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن أحد الجنود الأوكرانيين، قوله "الوضع في باخموت صعب للغاية الآن. إنه أسوأ بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميًا. نحتاج إلى إضافة تعقيد آخر بنسبة 100% إلى الرسائل الرسمية".حسب قوله، هذا ينطبق على كل الاتجاهات، وخاصة في الشمال.وصرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن الوضع صعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله.وكتبت ماليار في منشور عبر حسابها على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "بكلمات قصيرة وبسيطة، الوضع في الجبهة صعب".ووفقا لنائبة الوزير، فإن اتجاه أرتيوموفسك يشكل أكبر الصعوبات للجيش الأوكراني.في وقت سابق اليوم، أعلنت وحدات "فاغنر" سيطرتها على بلدة ستوبكي شمالي أرتيوموفسك، مشيرة إلى أن الوحدات الهجومية دخلت أيضا إلى منطقة إيلينوفكا.بدوره، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، إن هناك الآن ظروفا مواتية لتطويق العدو في أرتيوموفسك. وبحسب قوله، فقد حرر مقاتلو مجموعة "فاغنر" ياغودنوي وبيرخوفكا على مسافة غير بعيدة من المدينة، مما جعل من الممكن الوصول إلى قريتي خروموفو وبوغدانوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الدفاع-الأوكرانية-تكشف-عن-صعوبة-الوضع-على-طول-خط-المواجهة--1074113970.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الوضع العسكري
العالم, أخبار أوكرانيا, الوضع العسكري
إعلام: الوضع بالقرب من أرتيوموفسك أسوأ بكثير مما تعترف به كييف رسميا
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أعلن الجيش الأوكراني أن الوضع بالقرب من أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت) للقوات المسلحة الأوكرانية، أسوأ بكثير مما هو معترف به رسميا في كييف.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن أحد الجنود الأوكرانيين، قوله "الوضع في باخموت صعب للغاية الآن. إنه أسوأ بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميًا. نحتاج إلى إضافة تعقيد آخر بنسبة 100% إلى الرسائل الرسمية".
حسب قوله، هذا ينطبق على كل الاتجاهات، وخاصة في الشمال.
فيما وصف جندي أوكراني آخر، القتال بالقرب من أرتيوموفسك "بالجحيم".
وصرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن الوضع صعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله.
وكتبت ماليار في منشور عبر حسابها على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "بكلمات قصيرة وبسيطة، الوضع في الجبهة صعب".
ووفقا لنائبة الوزير، فإن اتجاه أرتيوموفسك يشكل أكبر الصعوبات للجيش الأوكراني.
ولفتت إلى أن الوحدات الروسية في هذه المنطقة تزيد من حدة العمليات الهجومية، فيما زعمت أنها تستخدم "تكتيكات الاستنزاف والتدمير الشامل".
في وقت سابق اليوم، أعلنت وحدات "فاغنر" سيطرتها على بلدة ستوبكي شمالي أرتيوموفسك، مشيرة إلى أن الوحدات الهجومية دخلت أيضا إلى منطقة إيلينوفكا.
بدوره، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، إن هناك الآن ظروفا مواتية لتطويق العدو في أرتيوموفسك. وبحسب قوله، فقد حرر مقاتلو مجموعة "فاغنر" ياغودنوي وبيرخوفكا على مسافة غير بعيدة من المدينة، مما جعل من الممكن الوصول إلى قريتي خروموفو وبوغدانوفكا.