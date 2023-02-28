https://sputnikarabic.ae/20230228/الخارجية-الروسية-كل-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-تثبت-أنها-أداة-فاشلة-1074127526.html
الخارجية الروسية: كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أنها أداة فاشلة
الخارجية الروسية: كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أنها أداة فاشلة
أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T09:41+0000
2023-02-28T09:41+0000
2023-02-28T09:41+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تعليقها على إدراج حزمة العقوبات العاشرة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال مفتونًا بأفكاره المتغطرسة تجاه روسيا، كان مخطئًا في كل التنبؤات حول عواقب العقوبات "الخانقة"، وسيكون هذا هو الحال هذه المرة أيضًا".وأضافت زاخاروفا أن "كل "حزمة" جديدة توضح أكثر فأكثر شيئًا واحدًا، وهو أن القيود المعادية لروسيا أداة فاشلة".ووافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، فضلاً عن عقوبات فردية. تنطبق العقوبات الشخصية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا حاليًا على أكثر من 1400 فرد وأكثر من 170 منظمة.وكانت فشلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة في إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات، وكان من ذلك رفض بولندا، أمس الجمعة، استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20230225/زيلينسكي-يعلق-على-الحزمة-العاشرة-من-العقوبات-الأوروبية-ضد-موسكو-1074003630.html
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روسيا
الخارجية الروسية: كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أنها أداة فاشلة
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أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة.
وقالت زاخاروفا في تعليقها على إدراج حزمة العقوبات العاشرة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال مفتونًا بأفكاره المتغطرسة تجاه روسيا، كان مخطئًا في كل التنبؤات حول عواقب العقوبات "الخانقة"، وسيكون هذا هو الحال هذه المرة أيضًا".
وأضافت زاخاروفا أن "كل "حزمة" جديدة توضح أكثر فأكثر شيئًا واحدًا، وهو أن القيود المعادية لروسيا أداة فاشلة".
ووافق
الاتحاد الأوروبي حتى الآن على عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، فضلاً عن عقوبات فردية. تنطبق العقوبات الشخصية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا حاليًا على أكثر من 1400 فرد وأكثر من 170 منظمة.
وكانت فشلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة في إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات، وكان من ذلك رفض بولندا، أمس الجمعة، استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.