https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-البولندية-وارسو-تشتري-1000-مركبة-بورسوك-1074158047.html
بولندا تشتري 1000 مركبة "بورسوك"
بولندا تشتري 1000 مركبة "بورسوك"
أعلنت وزراة الدفاع البولندية أن وارسو ستشتري حوالي ألف مركبة قتالية للمشاة من طراز "بورسوك"، والتي تنتجها مجموعة من الشركات البولندية بقيادة "Huta Stalowa... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T20:21+0000
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وأفادت صحيفة "ديفينس بوست" نقلا عن نائب وزير الدفاع الوطني البولندي، فويتشخ سكوركيفيتش: "هذا عقد مهم للغاية بالنسبة للصناعة العسكرية البولندية والجيش البولندي".ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد بين الحكومة والشركة الصناعية لتوريد العربات المدرعة قبل نهاية الأسبوع. يجب أن تحل "بورسك" محل "BWP-1" النسخة البولندية من "BMP-1" السوفياتية في القوات البولندية.بدأت المجموعة (الكونسورتيوم) في تطوير المركبة في عام 2014، وقدمت عرضا تجريبيًا في عام 2017. في عام 2020، اجتازت "بورسوك" التجارب الحكومية والاختبارات التشغيلية، بما في ذلك التدريبات الرماية والتكتيكية، والتي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.كانت خطة وارسو الأصلية هي شراء 10 أقسام من "بورسوك" - حوالي 588 مركبة - لتوقيع اتفاقية إنتاج في عام 2022 وتسليمها بحلول عام 2035.ومع ذلك، دفعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى مراجعة الخطة، ما أدى إلى زيادة عدد المركبات المشتراة إلى 1000 وحدة.وتأتي عملية الشراء المتوقعة بعد أسابيع من إعلان وارسو أنها ستزيد ميزانيتها الدفاعية في عام 2023 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.تتوفر "بورسوك" بعدة إصدارات، أخفها سفينة عائمة بوزن 25 طنا، بينما الأثقل وزنها 40 طنا.
https://sputnikarabic.ae/20230225/إعلام-يعرض-دبابات-ليوبارد-الأولى-التي-وصلت-إلى-أوكرانيا-فيديو-1073977407.html
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العالم, بولندا, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا
بولندا تشتري 1000 مركبة "بورسوك"
20:21 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 20:23 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزراة الدفاع البولندية أن وارسو ستشتري حوالي ألف مركبة قتالية للمشاة من طراز "بورسوك"، والتي تنتجها مجموعة من الشركات البولندية بقيادة "Huta Stalowa Wola".
وأفادت صحيفة "ديفينس بوست" نقلا عن نائب وزير الدفاع الوطني البولندي، فويتشخ سكوركيفيتش: "هذا عقد مهم للغاية بالنسبة للصناعة العسكرية البولندية والجيش البولندي".
ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد بين الحكومة والشركة الصناعية لتوريد العربات المدرعة قبل نهاية الأسبوع. يجب أن تحل "بورسك" محل "BWP-1" النسخة البولندية من "BMP-1" السوفياتية في القوات البولندية.
بدأت المجموعة (الكونسورتيوم) في تطوير المركبة في عام 2014، وقدمت عرضا تجريبيًا في عام 2017. في عام 2020، اجتازت "بورسوك" التجارب الحكومية والاختبارات التشغيلية، بما في ذلك التدريبات الرماية والتكتيكية، والتي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
كانت خطة وارسو الأصلية هي شراء 10 أقسام من "بورسوك" - حوالي 588 مركبة - لتوقيع اتفاقية إنتاج في عام 2022 وتسليمها بحلول عام 2035.
ومع ذلك، دفعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى مراجعة الخطة، ما أدى إلى زيادة عدد المركبات المشتراة إلى 1000 وحدة.
وتأتي عملية الشراء المتوقعة بعد أسابيع من إعلان وارسو أنها ستزيد ميزانيتها الدفاعية في عام 2023 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تتوفر "بورسوك" بعدة إصدارات، أخفها سفينة عائمة بوزن 25 طنا، بينما الأثقل وزنها 40 طنا.