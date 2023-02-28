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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-تردع-مسيرتين-أوكرانيتين-في-كوبان-وأديغيا-1074131961.html
الدفاع الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية تردع مسيرتين أوكرانيتين في كوبان وأديغيا
الدفاع الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية تردع مسيرتين أوكرانيتين في كوبان وأديغيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ردع مسيرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:15+0000
2023-02-28T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في ليل 28 شباط/فبراير، حاول نظام كييف استخدام مسيرات لمهاجمة البنية التحتية المدنية في إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا وتم ردع المسيرات من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية. فقدت كلتا المسيرتين السيطرة وانحرفتا عن مسار طيرانهما".وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن " طائرة مسيرة سقطت على الأرض وأخرى انحرفت عن مسارها ولم تلحق الضرر بمنشأة البنية التحتية المدنية التي تعرضت للهجوم".وتسمح المدافع المضادة للطائرات المسيرة "بإيقاف" الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.
https://sputnikarabic.ae/20230228/سلطات-سان-بطرسبورغ-إغلاق-المجال-الجوي-فوق-مطار-بولكوفو--1074122705.html
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الدفاع الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية تردع مسيرتين أوكرانيتين في كوبان وأديغيا

11:15 GMT 28.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ردع مسيرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في ليل 28 شباط/فبراير، حاول نظام كييف استخدام مسيرات لمهاجمة البنية التحتية المدنية في إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا وتم ردع المسيرات من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية. فقدت كلتا المسيرتين السيطرة وانحرفتا عن مسار طيرانهما".
مطار بولكوفو في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
فتح المجال الجوي فوق مدينة سان بطرسبورغ بعد إغلاقه لأسباب أمنية
08:35 GMT
وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن " طائرة مسيرة سقطت على الأرض وأخرى انحرفت عن مسارها ولم تلحق الضرر بمنشأة البنية التحتية المدنية التي تعرضت للهجوم".
وتسمح المدافع المضادة للطائرات المسيرة "بإيقاف" الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.
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