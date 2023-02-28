https://sputnikarabic.ae/20230228/الدفاع-الروسية-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-تردع-مسيرتين-أوكرانيتين-في-كوبان-وأديغيا-1074131961.html
الدفاع الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية تردع مسيرتين أوكرانيتين في كوبان وأديغيا
الدفاع الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية تردع مسيرتين أوكرانيتين في كوبان وأديغيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ردع مسيرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:15+0000
2023-02-28T11:15+0000
2023-02-28T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في ليل 28 شباط/فبراير، حاول نظام كييف استخدام مسيرات لمهاجمة البنية التحتية المدنية في إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا وتم ردع المسيرات من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية. فقدت كلتا المسيرتين السيطرة وانحرفتا عن مسار طيرانهما".وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن " طائرة مسيرة سقطت على الأرض وأخرى انحرفت عن مسارها ولم تلحق الضرر بمنشأة البنية التحتية المدنية التي تعرضت للهجوم".وتسمح المدافع المضادة للطائرات المسيرة "بإيقاف" الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.
https://sputnikarabic.ae/20230228/سلطات-سان-بطرسبورغ-إغلاق-المجال-الجوي-فوق-مطار-بولكوفو--1074122705.html
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روسيا
الدفاع الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية تردع مسيرتين أوكرانيتين في كوبان وأديغيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ردع مسيرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في ليل 28 شباط/فبراير، حاول نظام كييف استخدام مسيرات لمهاجمة البنية التحتية المدنية في إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا وتم ردع المسيرات من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية. فقدت كلتا المسيرتين السيطرة وانحرفتا عن مسار طيرانهما".
وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن " طائرة مسيرة سقطت على الأرض وأخرى انحرفت عن مسارها ولم تلحق الضرر بمنشأة البنية التحتية المدنية التي تعرضت للهجوم".
وتسمح
المدافع المضادة للطائرات المسيرة "بإيقاف" الطائرات المسيرة للعدو على مسافة كيلومتر إلى كيلومترين. هذا يقلل من إمكانية الاستطلاع وتعديل إطلاق النار للعدو، لذلك تستخدم قوات الإنزال الجوي هذه الأسلحة بنشاط.