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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الكرملين-دول-الناتو-أصبحت-طرفا-في-النزاع-بأوكرانيا-وتتصرف-كعدو-لروسيا-1074117433.html
الكرملين: دول الناتو أصبحت طرفا في النزاع بأوكرانيا وتتصرف كعدو لروسيا
الكرملين: دول الناتو أصبحت طرفا في النزاع بأوكرانيا وتتصرف كعدو لروسيا
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن دول حلف الناتو أصبحت تتصرف كعدو لروسيا، وليس كخصوم افتراضيين، بعد أن أصبحت طرفا في النزاع... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T02:50+0000
2023-02-28T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتين
الناتو
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، "في الواقع، تتصرف دول حلف الناتو حاليا ككتلة موحدة معادية لنا، وليس كخصوم افتراضيين، فأجهزة استخباراتهم تعمل على مدار 24 ساعة ضدنا".وأشار بيسكوف إلى أن خطاب الرئيس الروسي أمام الجمعية الفيدرالية، والتصريحات التي تخللت الخطاب، تضمن معلومات حساسة بالنسبة للدول الغربية. مضيفا أن موسكو استنتجت من البيانات الصادرة عن الدول الغربية أنها غير مستعدة إطلاقا للنظر في مخاوف روسيا.وتابع بقوله، "إنهم يرفضون بشكل عنيد الاستماع لحديث بوتين، وهذا هو بالضبط ما قاله الرئيس من قبل بأنهم لا يريدون سماعنا، لكن ذلك لن يتكرر مجددا".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، لا تزال الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، تقدم دعما عسكريًا وماليًا إلى أوكرانيا، يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-الرئيس-الروسي-منفتح-أمام-أي-اتصالات-يمكن-أن-تساعد-في-تحقيق-أهداف-روسيا-1074116403.html
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الكرملين, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, الناتو, أخبار أوكرانيا
الكرملين, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, الناتو, أخبار أوكرانيا

الكرملين: دول الناتو أصبحت طرفا في النزاع بأوكرانيا وتتصرف كعدو لروسيا

02:50 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
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أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن دول حلف الناتو أصبحت تتصرف كعدو لروسيا، وليس كخصوم افتراضيين، بعد أن أصبحت طرفا في النزاع بأوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، "في الواقع، تتصرف دول حلف الناتو حاليا ككتلة موحدة معادية لنا، وليس كخصوم افتراضيين، فأجهزة استخباراتهم تعمل على مدار 24 ساعة ضدنا".
وأضاف "أن أسلحتهم كما أكد بوتين في مقابلة أجريت معه مؤخرا، تقدم مجانا إلى أوكرانيا، لقتل جنودنا".
وأشار بيسكوف إلى أن خطاب الرئيس الروسي أمام الجمعية الفيدرالية، والتصريحات التي تخللت الخطاب، تضمن معلومات حساسة بالنسبة للدول الغربية. مضيفا أن موسكو استنتجت من البيانات الصادرة عن الدول الغربية أنها غير مستعدة إطلاقا للنظر في مخاوف روسيا.
وتابع بقوله، "إنهم يرفضون بشكل عنيد الاستماع لحديث بوتين، وهذا هو بالضبط ما قاله الرئيس من قبل بأنهم لا يريدون سماعنا، لكن ذلك لن يتكرر مجددا".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الرئيس الروسي منفتح على أي اتصالات يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف روسيا
أمس, 23:40 GMT
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، لا تزال الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، تقدم دعما عسكريًا وماليًا إلى أوكرانيا، يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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