https://sputnikarabic.ae/20230228/الكرملين-دول-الناتو-أصبحت-طرفا-في-النزاع-بأوكرانيا-وتتصرف-كعدو-لروسيا-1074117433.html

الكرملين: دول الناتو أصبحت طرفا في النزاع بأوكرانيا وتتصرف كعدو لروسيا

الكرملين: دول الناتو أصبحت طرفا في النزاع بأوكرانيا وتتصرف كعدو لروسيا

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن دول حلف الناتو أصبحت تتصرف كعدو لروسيا، وليس كخصوم افتراضيين، بعد أن أصبحت طرفا في النزاع... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T02:50+0000

2023-02-28T02:50+0000

2023-02-28T02:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الكرملين

دميتري بيسكوف

فلاديمير بوتين

الناتو

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، "في الواقع، تتصرف دول حلف الناتو حاليا ككتلة موحدة معادية لنا، وليس كخصوم افتراضيين، فأجهزة استخباراتهم تعمل على مدار 24 ساعة ضدنا".وأشار بيسكوف إلى أن خطاب الرئيس الروسي أمام الجمعية الفيدرالية، والتصريحات التي تخللت الخطاب، تضمن معلومات حساسة بالنسبة للدول الغربية. مضيفا أن موسكو استنتجت من البيانات الصادرة عن الدول الغربية أنها غير مستعدة إطلاقا للنظر في مخاوف روسيا.وتابع بقوله، "إنهم يرفضون بشكل عنيد الاستماع لحديث بوتين، وهذا هو بالضبط ما قاله الرئيس من قبل بأنهم لا يريدون سماعنا، لكن ذلك لن يتكرر مجددا".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، لا تزال الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، تقدم دعما عسكريًا وماليًا إلى أوكرانيا، يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-الرئيس-الروسي-منفتح-أمام-أي-اتصالات-يمكن-أن-تساعد-في-تحقيق-أهداف-روسيا-1074116403.html

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الكرملين, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, الناتو, أخبار أوكرانيا