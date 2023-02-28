https://sputnikarabic.ae/20230228/الكرملين-روسيا-مستعدة-نظريا-للانخراط-في-اتفاقية-لاستبدال-الدولار-كعملة-رئيسية-عالمية-1074118004.html
الكرملين: روسيا مستعدة نظريا للانخراط في اتفاقية لاستبدال الدولار كعملة رئيسية عالمية
الكرملين: روسيا مستعدة نظريا للانخراط في اتفاقية لاستبدال الدولار كعملة رئيسية عالمية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة نظريا، للانخراط في اتفاقية جديدة، تحل محل الاتفاقية التي جعلت الدولار العملة الرئيسية في... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T05:18+0000
2023-02-28T05:18+0000
2023-02-28T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
دميتري بيسكوف
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4279bd1a0e4bb7f9a47aeffa012a7546.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "أعتقد أن روسيا مستعدة نظريا للقيام بذلك الآن، ولكن لن تكون لدينا فرصة للنجاح، فنحن بحاجة إلى وقت، وعملية التخلص من الدولار جارية الآن".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة ضد موسكو، بجانب تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة.وشملت العقوبات الغربية ضد روسيا، حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الكرملين-دول-الناتو-أصبحت-طرفا-في-النزاع-بأوكرانيا-وتتصرف-كعدو-لروسيا-1074117433.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555195_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ee53b9f8d2b9784d7e7ac1ba4de9825.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكرملين, دميتري بيسكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الكرملين, دميتري بيسكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الكرملين: روسيا مستعدة نظريا للانخراط في اتفاقية لاستبدال الدولار كعملة رئيسية عالمية
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة نظريا، للانخراط في اتفاقية جديدة، تحل محل الاتفاقية التي جعلت الدولار العملة الرئيسية في العالم.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "أعتقد أن روسيا مستعدة نظريا للقيام بذلك الآن، ولكن لن تكون لدينا فرصة للنجاح
، فنحن بحاجة إلى وقت، وعملية التخلص من الدولار جارية الآن".
وأشار بيسكوف إلى أن الولايات المتحدة قوضت الثقة في الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، مضيفًا أن الدول بدأت تدريجيا البحث عن خيارات جديدة لتسديد مدفوعاتها، وبدأت تعتمد أكثر على عملاتها الوطنية.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة ضد موسكو، بجانب تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة.
وشملت العقوبات الغربية ضد روسيا، حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.