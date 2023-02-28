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الدفاع الروسية: واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الكرملين-روسيا-مستعدة-نظريا-للانخراط-في-اتفاقية-لاستبدال-الدولار-كعملة-رئيسية-عالمية-1074118004.html
الكرملين: روسيا مستعدة نظريا للانخراط في اتفاقية لاستبدال الدولار كعملة رئيسية عالمية
الكرملين: روسيا مستعدة نظريا للانخراط في اتفاقية لاستبدال الدولار كعملة رئيسية عالمية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة نظريا، للانخراط في اتفاقية جديدة، تحل محل الاتفاقية التي جعلت الدولار العملة الرئيسية في... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T05:18+0000
2023-02-28T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
دميتري بيسكوف
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "أعتقد أن روسيا مستعدة نظريا للقيام بذلك الآن، ولكن لن تكون لدينا فرصة للنجاح، فنحن بحاجة إلى وقت، وعملية التخلص من الدولار جارية الآن".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة ضد موسكو، بجانب تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة.وشملت العقوبات الغربية ضد روسيا، حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الكرملين-دول-الناتو-أصبحت-طرفا-في-النزاع-بأوكرانيا-وتتصرف-كعدو-لروسيا-1074117433.html
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الكرملين, دميتري بيسكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الكرملين, دميتري بيسكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الكرملين: روسيا مستعدة نظريا للانخراط في اتفاقية لاستبدال الدولار كعملة رئيسية عالمية

05:18 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة نظريا، للانخراط في اتفاقية جديدة، تحل محل الاتفاقية التي جعلت الدولار العملة الرئيسية في العالم.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "أعتقد أن روسيا مستعدة نظريا للقيام بذلك الآن، ولكن لن تكون لدينا فرصة للنجاح، فنحن بحاجة إلى وقت، وعملية التخلص من الدولار جارية الآن".

وأشار بيسكوف إلى أن الولايات المتحدة قوضت الثقة في الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، مضيفًا أن الدول بدأت تدريجيا البحث عن خيارات جديدة لتسديد مدفوعاتها، وبدأت تعتمد أكثر على عملاتها الوطنية.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة ضد موسكو، بجانب تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة.
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: دول الناتو أصبحت طرفا في النزاع بأوكرانيا وتتصرف كعدو لروسيا
02:50 GMT
وشملت العقوبات الغربية ضد روسيا، حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
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