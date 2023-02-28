https://sputnikarabic.ae/20230228/بعد-أزمة-معاوية-بين-السعودية-والعراق-مسلسلات-وأفلام-عربية-أثارت-خلافات-بين-الدول-1074131240.html

بعد "أزمة معاوية" بين السعودية والعراق.. مسلسلات وأفلام عربية أثارت خلافات بين الدول

بعد "أزمة معاوية" بين السعودية والعراق.. مسلسلات وأفلام عربية أثارت خلافات بين الدول

كان الفن دائما بما في ذلك السينما والتلفزيون والمسرح، أداة سحرية في يد الإنسانية للاستمتاع والإبداع وسمو المجتمع، إلا أن التاريخ حافل بأعمال فنية أثارت العديد... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T11:10+0000

2023-02-28T11:10+0000

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ويختلف الناس والمجتمعات في رؤيتهم وتقبّلهم للأعمال الفنية، التي يحمل بعضها رسائل سياسية قد ثير ضجة وخلافا بين الأطراف، بما في ذلك في الشرق الأوسط الحافل بالتوترات والتقلبات.وفي هذه السطور نلقي الضوء على أفلام ومسلسلات تجاوز عرضها حاجز الامتناع، وأثارت خلافات بين دول المنطقة."أبو لؤلؤة" و"معاوية"فبراير/شباط 2023: ضجة واسعة شهدها العراق على خلفية إعلان قناة "الشعائر" الفضائية الممولة إيرانيا، عزمها إنتاج فيلم "شجاعة أبو لؤلؤة النهاوندي"، والذي جاء ردا على إعلان قنوات "إم بي سي" السعودية" بث مسلسل "معاوية بن أبي سفيان" في شهر رمضان.في 26 ذي الحجة سنة 23 هجريا، وبعد أن عاد عمر بن الخطاب إلى المدينة المنورة طعنه أبو لؤلؤة بخنجر ذي نصلين ست طعنات، وهو يُصلي الفجر بالناس، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة توفى على إثرها بعد ساعات.أثار الإعلان عن عرض الفيلم غضبا واسعا في العراق والدول العربية لا سيما بين المكون السني، ما دفع "هيئة الإعلام والاتصالات" العراقية (مستقلة) إلى الدخول على الخط في محاولة منها لمنع إثارة المشاعر الطائفية.ووافقت قناة "الشعائر"، على طلب هيئة الإعلام بوقف إنتاج الفيلم الذي يشارك فيه ممثلون من العراق وإيران وسوريا ولبنان، بشرط تراجع "إم بي سي" السعودية" عن بث مسلسل "معاوية بن أبي سفيان".ومعاوية بن أبي سفيان هو مؤسس الدولة الأموية في دمشق بعد أن تم نقل مركز الخلافة من المدينة المنورة، وقد ظهر في فترة حرجة من التاريخ الإسلامي والمعروفة باسم "الفتنة الكبرى" التي أعقبت مقتل عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين.انتهت الأزمة "ولو مؤقتا"، بإعلان المجموعة السعودية أنها لا تعتزم طرح المسلسل الذي يلعب بطولته إياد نصار "علي بن أبي طالب"، أو أيمن زيدان، وسامر المصري، على "إم بي سي العراق".وكانت شخصيات سياسية عراقية قد دخلت على خط الأزمة واستهجنت عرض المسلسل والفيلم على حد سواء.وقال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن "بث مثل هذه المسلسلات مخالفا للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها السعودية".وأضاف في بيان أن مسلسل "معاوية - وفيلم "أبو لؤلؤة": "كلاهما باطل ومثير للفتنة، ولا تمثل (الشخصيتان) السنة والشيعة"."المهلب بن أبي صفرة"نوفمبر/تشرين الثاني 2020: يدور الحديث عن مسلسل إماراتي يروي قصة -القائد التاريخي إبان حقبة الأمويين- الذي وُلد في سلطنة عمان.أثار المسلسل خلافا بين الإماراتيين والعُمانيين؛ حيث يرى العمانيون أن أبو ظبي تحاول السطو على تاريخهم بنسب هذه الشخصية إليها."أبو عمر المصري"مايو/آيار 2018: هاجمت وزارة الخارجية السودانية مسلسل "أبو عمر المصري" الذي عرض آنذاك في شهر رمضان بطولة الفنان أحمد عز، وقالت إنه يصور الأراضي السودانية على أنها "مرتعا للإرهابيين".الخرطوم طالبت وقتها من السلطات المصرية المعنية بـ "اتخاذ القرار المناسب" لوضع حد أمام ما سمتها "محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين".واعتبرت الخارجية أن "هذا المسلسل المسيء للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان ما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين ومن المؤكد أن مصير هذه المحاولة البائسة الفشل الذريع".ولاحقا، استدعت وزارة الخارجية السودانية، السفير المصري لديها لتسلمه احتجاجا على العمل الدرامي الذي يتناول وجود إرهابيين مصريين على أراضي السوادن."حارة اليهود"يونيو/حزيران 2015: أثار المسلسل المصري من بطولة منة شلبي وإياد نصار غضب إسرائيل، وقالت السفارة الإسرائيلية في بيان وقتها: "شعرنا باﻷسف الشديد خلال متابعتنا لمسلسل حارة اليهود"، معتبرة أن "المسلسل بدأ يأخذ مسار سلبي وتحريضي ضد دولـة إسرائيل"، معتبرة أنه "استخدم الشخصيات الإنسانية ليهود الحارة، كقناع ليعادي دولة إسرائيل وكأنها عدو وحشي يريد أن يفتك بالجميع"."فارس بلا جواد"ديسمبر/كانون الثاني 2002: أثار المسلسل التاريخي المصري الذي لعب بطولته محمد صبحي غضبا واسعا في إسرائيل امتد إلى أروقة الأمم المتحدة، بعدما تناول ما سمي بـ "وثيقة حكماء صهيون".ودعت إسرائيل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتوجيه اللوم إلى مصر بزعم معاداتها للسامية من خلال عرض مسلسل "فارس بلا جواد" الذي يتحدث عن وثيقة يعتقد أنها مزيفة تهدف إلى إثبات أن اليهود خططوا للهيمنة على العالم.وقال المندوب الإسرائيلي يعقوف هاليفي إن "الافكار القبيحة للوثيقة المزورة الخاصة بالقرن التاسع عشر تروج مرة أخرى على نطاق واسع" في المسلسل المصري.كما ادعى المندوب الاسرائيلي أن مصر بإذاعتها لهذا المسلسل تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر نشر الكراهية الدينية أو العنصرية والاتفاقية الدولية المناهضة للعنصرية اللذين وقعت مصر عليهما."الواد بلية ودماغه العالية"يوليو/تموز 2000: احتجت السفارة اليمنية بالقاهرة لدى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية على مشهد في الفيلم الذي لعب بطولته محمد هنيدي، واعتبرته "إساءة بالغة للشعب اليمني".وطالبت السفارة وقتها بالاعتذار عن هذه "الإساءة" وحذف المشهد من قبل الشركة المنتجة.وقالت في بيان: "بينما نتصدى كعرب لحملة يقصد منها تشويه صورة الإنسان العربي اليمني في السينما الأمريكية (..) إذ بنا نفاجأ بإساءة أخرى موجهة الى الشعب اليمني من خلال الفيلم المصري"."ولا في النية أبقى فلبينية"مايو/آيار 1999: احتجت سفارة مانيلا لدى القاهرة على عرض الفيلم الذي لعب بطولته أحمد آدم، وتقدمت بمذكرة احتجاج رسمية لوزارة الخارجية المصرية لمنع الفيلم من العرض.وبعد تشكيل لجنة مشتركة من الدولتين لمعرفة ما إن كان الفيلم يحوي إساءات للفلبين، وافق الوفد الفلبيني على عرض الفيلم وسحب احتجاجه بشرط واحد هو حذف اسم "فلبينية" من العنوان، ووافق المنتج على ذلك وأصبح اسم الفيلم "ولا في النية أبقى".

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منوعات, أخبار الفنانين في مصر, العالم, الأخبار, إسرائيل, مصر, أخبار اليمن الأن