https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-وحدات-الأمن-الفيدرالي-نفذت-مهام-معقدة-وغير-تقليدية-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1074139128.html
بوتين: الأمن الفيدرالي نفذ مهام معقدة وغير تقليدية في إطار العملية العسكرية الخاصة
بوتين: الأمن الفيدرالي نفذ مهام معقدة وغير تقليدية في إطار العملية العسكرية الخاصة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وحدات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نفذت مهام معقدة وغير تقليدية أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث قامت... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T13:40+0000
2023-02-28T13:40+0000
2023-02-28T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، مكرس لتلخيص عمل الجهاز في عام 2022، إن "وحدات جهاز الأمن الفيدرالي شاركت بشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتنفيذ مهام عملياتية معقدة وغير تقليدية هناك؛ ووفرت الأمن لحدود الدولة، وحاربت بنشاط الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد والتطرف".وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس سيكون خلف أبواب مغلقة.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة والذخائر، وتقوية وحدات الاستطلاع ومكافحة استطلاع العدو.وأشار بوتين إلى أنه يجب استخدام هذه التجربة بشكل كامل لتعزيز الأمن القومي للبلاد وحماية الدولة والمجتمع وحقوق وحريات المواطنين.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس سيكون خلف أبواب مغلقة.
https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يجب-دعم-القوات-بجميع-أنواع-الأسلحة-وتقوية-الاستطلاع-فيديو-1074137099.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, فلاديمير بوتين, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
بوتين: الأمن الفيدرالي نفذ مهام معقدة وغير تقليدية في إطار العملية العسكرية الخاصة
13:40 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 14:42 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وحدات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نفذت مهام معقدة وغير تقليدية أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث قامت بتوفير الأمن لحدود الدولة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، مكرس لتلخيص عمل الجهاز في عام 2022، إن "وحدات جهاز الأمن الفيدرالي شاركت بشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتنفيذ مهام عملياتية معقدة وغير تقليدية هناك؛ ووفرت الأمن لحدود الدولة، وحاربت بنشاط الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد والتطرف".
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس سيكون خلف أبواب مغلقة.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة والذخائر، وتقوية وحدات الاستطلاع ومكافحة استطلاع العدو.
وقال بوتين، إن روسيا لديها هدف أساسي وهو تأمين وتعزيز التبادل مع المناطق الجديدة ومساعدة المدنيين.
وأشار بوتين إلى أنه يجب استخدام هذه التجربة بشكل كامل لتعزيز الأمن القومي للبلاد وحماية الدولة والمجتمع وحقوق وحريات المواطنين.
"لقد قلت بالفعل إن قواتنا المسلحة اكتسبت خبرة قتالية لا تقدر بثمن. وكذلك جمع جهاز الأمن الفدرالي وأجهزتنا الخاصة الأخرى خلال العام الماضي نفس الخبرة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس سيكون خلف أبواب مغلقة.