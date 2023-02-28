https://sputnikarabic.ae/20230228/بوتين-يوقع-قانونا-يعلق-مشاركة-روسيا-في-معاهدة-الحد-من-الأسلحة-الاستراتيجية-1074147509.html
بوتين يوقع قانونا يعلق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية
بوتين يوقع قانونا يعلق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3". 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:40+0000
2023-02-28T15:40+0000
2023-02-28T15:40+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
معاهدة ستارت
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وجاء في الوثيقة التي نشرت اليوم الثلاثاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت "من المتوخى أن تعلق روسيا الاتحادية سريان المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الموقعة في براغ في 8 نيسان/ أبريل 2010".يدخل القانون حيز التنفيذ كما هو منصوص عليه في الوثيقة مباشرة بعد النشر على الموقع الرسمي. وقرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه الرئيس.في 21 فبراير/ شباط، وجه بوتين رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، أعلن رئيس الدولة خلال خطابه أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت". في نفس اليوم، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ نيابة عن الحلف عن أسفه إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230226/بوتين-روسيا-لا-تعارض-مشاركة-دول-حلف-الناتو-في-مناقشة-معاهدة-ستارت-1074013028.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, معاهدة ستارت
روسيا, فلاديمير بوتين, معاهدة ستارت
بوتين يوقع قانونا يعلق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3".
وجاء في الوثيقة التي نشرت اليوم الثلاثاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت "من المتوخى أن تعلق روسيا الاتحادية سريان المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الموقعة في براغ في 8 نيسان/ أبريل 2010".
يدخل القانون حيز التنفيذ كما هو منصوص عليه في الوثيقة مباشرة بعد النشر على الموقع الرسمي.
وقرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه الرئيس.
في 21 فبراير/ شباط، وجه بوتين رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، أعلن رئيس الدولة خلال خطابه أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت". في نفس اليوم، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ نيابة عن الحلف عن أسفه إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.