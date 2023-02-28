https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-وقف-الاستفزازات-المسلحة-ضد-سوريا-1074153844.html
روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا
روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا
أكد النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تحث إسرائيل على وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T17:44+0000
2023-02-28T17:44+0000
2023-02-28T17:44+0000
روسيا
إدانة
القصف الإسرائيلي
أخبار سوريا اليوم
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وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "العمليات العسكرية التعسفية الاعتيادية التي تقوم بها إسرائيل ضد سوريا مستمرة، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن في 19 فبراير/ شباط ضربات منتظمة على الأراضي السورية، حيث تعرضت عدة أهداف لهجوم في دمشق ومحيطها، أصاب أحد الصواريخ بناية سكنية في منطقة حضرية كثيفة".وأضاف: "نتيجة لذلك قتل 5 اشخاص وأصيب 15 آخرون. سقطت إحدى شظايا صاروخ إسرائيلي اعترضه الدفاع الجوي السوري على بعد 300 متر من مبنى السفارة الروسية في دمشق".ووفقا لبوليانسكي، تنطلق موسكو من حقيقة أن استمرار إسرائيل في مثل هذه الممارسات أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، تساعد بنشاط السوريين في التغلب على عواقب الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230219/سوريا-تعلن-تضرر-مواقع-في-قلعة-دمشق-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-صور-1073705298.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إدانة, القصف الإسرائيلي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, إدانة, القصف الإسرائيلي, أخبار سوريا اليوم
روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا
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أكد النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تحث إسرائيل على وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا.
وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "العمليات العسكرية التعسفية الاعتيادية التي تقوم بها إسرائيل ضد سوريا مستمرة، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن في 19 فبراير/ شباط ضربات منتظمة على الأراضي السورية، حيث تعرضت عدة أهداف لهجوم في دمشق ومحيطها، أصاب أحد الصواريخ بناية سكنية في منطقة حضرية كثيفة".
وأضاف: "نتيجة لذلك قتل 5 اشخاص وأصيب 15 آخرون. سقطت إحدى شظايا صاروخ إسرائيلي اعترضه الدفاع الجوي السوري على بعد 300 متر من مبنى السفارة الروسية في دمشق".
"ندين بشدة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ونحث الجانب الإسرائيلي بشدة على وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا والامتناع عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها".
دميتري بوليانسكي
النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة
ووفقا لبوليانسكي، تنطلق موسكو من حقيقة أن استمرار إسرائيل في مثل هذه الممارسات أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، تساعد بنشاط السوريين في التغلب على عواقب الزلزال.