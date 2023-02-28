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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-كييف-1074161059.html
صفارات الإنذار تدوّي في كييف
صفارات الإنذار تدوّي في كييف
أعلنت سلطات كييف على موقعها في "تيلغرام" إطلاق صفارات الإنذار الساعة 00.52 بتوقيت موسكو في المدينة، محذرة من ضربات جوية روسية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T23:59+0000
2023-03-01T00:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات في بيان: "أطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في كييف".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا.يذكر أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-كريمنشوك-بمنطقة-بولتافا-وسط-أوكرانيا-1074160598.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

صفارات الإنذار تدوّي في كييف

23:59 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 00:09 GMT 01.03.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلنت سلطات كييف على موقعها في "تيلغرام" إطلاق صفارات الإنذار الساعة 00.52 بتوقيت موسكو في المدينة، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات في بيان: "أطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في كييف".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا
أمس, 22:43 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا.
يذكر أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:45 GMT
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