https://sputnikarabic.ae/20230228/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-كييف-1074161059.html
صفارات الإنذار تدوّي في كييف
صفارات الإنذار تدوّي في كييف
أعلنت سلطات كييف على موقعها في "تيلغرام" إطلاق صفارات الإنذار الساعة 00.52 بتوقيت موسكو في المدينة، محذرة من ضربات جوية روسية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T23:59+0000
2023-02-28T23:59+0000
2023-03-01T00:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات في بيان: "أطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في كييف".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا.يذكر أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-كريمنشوك-بمنطقة-بولتافا-وسط-أوكرانيا-1074160598.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
صفارات الإنذار تدوّي في كييف
23:59 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 00:09 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت سلطات كييف على موقعها في "تيلغرام" إطلاق صفارات الإنذار الساعة 00.52 بتوقيت موسكو في المدينة، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت السلطات في بيان: "أطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في كييف".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا.
يذكر أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية
منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.